Melek Baykal soluğu mahkemede aldı! Melek Baykal, kendisine taciz mesajı atan kişiden şikayetçi oldu!

Melek Baykan, kendisine taciz mesajları atan Elif C’den şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncu ve sunucu Melek Baykal, kendisine mesajlar atarak taciz eden Elif C’yi mahkemeye verdi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne verilen korunma talebinde dilekçe içeriğinde Elif C. Tarafından Baykal’a ait olan telefona taciz mesajları attığı ve Baykal’ın bu durumdan rahatsız olduğu halde mesajları atmaya devam ettiği belirtildi.

Sosyal medyadan da taciz var

Öte yandan dilekçede, Elif C. tarafından sosyal medyadan da Baykal'ı rahatsız ettiğine vurgu yapıldı:

"Davalı son olarak 24 Aralık 2020'de Melek Baykal'ın saçlarına röfle yaptırdığı anın videosunu ve 'Saçının röflesi olayım, aktıkça sürüneyim o lepiska saçının tellerine' yazısını paylaşmıştır. Davalının Melek Baykal'ın adresine gelerek rahatsız etmesi ihtimali vardır. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz."

Mahkeme, Melek Baykal'ın tedbir talebinin reddine karar verdi. Baykal, mahkeme tarafından verilen ret kararına itirazda bulundu.