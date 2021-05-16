Mehmet Ali Erbil'in Nefise Karatay ile dergiye verdiği pozdan duyduğu pişmanlık!

Ünlü şovmen, seneler evvel Nefise Karatay ile bir dergiye vermiş olduğu pozlardan dolayı çok pişmanlık duyduğunu söylemişti. Erbil, bu konunun yeniden hatırlatılması sonrasında yapmış olduğu açıklamanın boşboğazlık olduğunu ifade ederek şu şekilde konuştu:

Nefise Karatay aradı mı?

“O boşboğazlık oldu. Böyle bir açıklamaya gerek yoktu. Benim içimde yıllardır bir vicdan azabıdır. Yaptığım bir yanlıştı. Dünyada bunu sanıyorum Brad Pitt ile Angelina Jolie yapmıştı. Biz de Türkiye’de öncü olalım dedik.”

Ünlü şovmen, "Hastanede olduğunuz dönemde Nefise Karatay sizi aradı mı?" şeklinde yöneltilen soruya, "Nefise çok hayırlı bir insandır. Beni değil de kızım Sezin'i aramış, onunla konuşmuş. O vefalıdır, Allah onu hep mutlu etsin" cevabını vermişti.