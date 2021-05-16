Mehmet Ali Erbil'in Nefise Karatay ile dergiye verdiği pozdan duyduğu pişmanlık!

Ünlü şovmen, seneler evvel Nefise Karatay ile bir dergiye vermiş olduğu pozlardan dolayı çok pişmanlık duyduğunu söylemişti. Erbil, bu konunun yeniden hatırlatılması sonrasında yapmış olduğu açıklamanın boşboğazlık olduğunu ifade ederek şu şekilde konuştu:
Nefise Karatay aradı mı?
Ünlü şovmen, "Hastanede olduğunuz dönemde Nefise Karatay sizi aradı mı?" şeklinde yöneltilen soruya, "Nefise çok hayırlı bir insandır. Beni değil de kızım Sezin'i aramış, onunla konuşmuş. O vefalıdır, Allah onu hep mutlu etsin" cevabını vermişti.
Son Güncelleme: 16.05.2021 14:39