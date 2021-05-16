İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Mehmet Ali Erbil'in Nefise Karatay ile dergiye verdiği pozdan duyduğu pişmanlık!

Gazeteciler ile muhabbet eden Erbil, ekranlarda yeniden boy göstermek istediğini dile getirdi. Ünlü şovmen, kendisine bir iki teklifin geldiğini ve nostalji olarak Çarkıfelek programı ile yeniden dönmesinin kendisini çok mutlu edeceğini dile getirerek insanların artık dizilerden bıktığını ve eğlence programlarının yeniden ekranlarda daha fazla yer alması gerektiğini sözlerine ekledi. İşte Erbil’in çok konuşulacak Nefise Karatay röportajı…

16 Mayıs 2021 Pazar 14:39
Mehmet Ali Erbil'in Nefise Karatay ile dergiye verdiği pozdan duyduğu pişmanlık!
Takip Et:

Ünlü şovmen, seneler evvel Nefise Karatay ile bir dergiye vermiş olduğu pozlardan dolayı çok pişmanlık duyduğunu söylemişti. Erbil, bu konunun yeniden hatırlatılması sonrasında yapmış olduğu açıklamanın boşboğazlık olduğunu ifade ederek şu şekilde konuştu:

“O boşboğazlık oldu. Böyle bir açıklamaya gerek yoktu. Benim içimde yıllardır bir vicdan azabıdır. Yaptığım bir yanlıştı. Dünyada bunu sanıyorum Brad Pitt ile Angelina Jolie yapmıştı. Biz de Türkiye’de öncü olalım dedik.”

Nefise Karatay aradı mı?

Ünlü şovmen, "Hastanede olduğunuz dönemde Nefise Karatay sizi aradı mı?" şeklinde yöneltilen soruya, "Nefise çok hayırlı bir insandır. Beni değil de kızım Sezin'i aramış, onunla konuşmuş. O vefalıdır, Allah onu hep mutlu etsin" cevabını vermişti.

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 14:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali ErbilşovmenNefise Karatay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında?
Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında?
Hanife Gürdal'ın Instagram hesabı hacklendi mi?
Hanife Gürdal'ın Instagram hesabı hacklendi mi?
Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ata Demirer’in rol aldığı dizi ve filmleri
Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ata Demirer’in rol aldığı dizi ve filmleri
Cemre Kemer Yeni Evini Sosyal Medya da Paylaştı
Cemre Kemer Yeni Evini Sosyal Medya da Paylaştı
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?

Popüler Haberler

Whatsapp bellek yetersiz hatası nedir? 2021 Whatsapp bellek yetersiz sorunu
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi
Hırdavat bayiliği veren firmalar hangileri? 2021
Instagram toplu takipçi silme işlemi nasıl yapılır? Beni takip edenleri çıkarma işlemi
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı
Antalyaspor'dan Açıklama Geldi
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
Ramo dizisinde Nadya karakterine Gözde Kaya hayat veriyor
Survivor 2021 18. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 11 Mayıs Salı Survivor SMS sıralaması
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Mayıs 2021 Pazar
Yasak Elma Çağatay karakterini kim canlandırıyor? Berk Oktay kimdir?
Dijitsu tv nasıl bir televizyon? Dijitsu tv alınır mı?
Acemi Anneler dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Yağmur Öztürk biyografisi ve rol aldığı yapımlar
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Acemi Anneler dizisinin Murat'ı Tolga Akman'ın hayat hikayesi!
Yağlı saçlar için evde hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesleri 2021
2021 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 16 Mayıs 2021 Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.