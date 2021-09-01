Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil siyah süper mini elbisesiyle nefesleri kesti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündem olan Erbil, son olarak siyah süper mini elbisesiyle nefes kesti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil daha önce yaptığı bir açıklamada kızının yaptığı paylaşımlara dikkat etmesi konusunda uyarmıştı. Mehmet Ali Erbil’in kızının son paylaşımına nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar söz konusu paylaşımlara “aman baban görmesin” şeklinde yorum yaptı.