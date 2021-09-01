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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil siyah süper mini elbisesiyle nefesleri kesti

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Yasmin Erbil sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Sosyetik güzel derin göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.

01 Eylül 2021 Çarşamba 17:01
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil siyah süper mini elbisesiyle nefesleri kesti
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündem olan Erbil, son olarak siyah süper mini elbisesiyle nefes kesti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil daha önce yaptığı bir açıklamada kızının yaptığı paylaşımlara dikkat etmesi konusunda uyarmıştı. Mehmet Ali Erbil’in kızının son paylaşımına nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar söz konusu paylaşımlara “aman baban görmesin” şeklinde yorum yaptı.


Son Güncelleme: 01.09.2021 17:01
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali ErbilYasmin Erbil
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