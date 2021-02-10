Mehmet Ali Erbil'in doğum günü için eski eşleri bir araya geldi

, kaçış sendromuna yakalandığı için televizyon sektörünü bıraktığını açıklamıştı. Mehmet Ali Erbil, doğum günün sosyal mesafeli bir şekilde kızı Sezin ve torunu Elisa ile kutladı. O an Sezin Erbil tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Erbil’in doğum günü daha sonra eski eşlerinin de bulunduğu masanın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Kaçış sendromu yüzünden Erbil’in zor zamanlar yaşadığı biliniyor. Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı Nergis Kumbasar ve dördüncü evliliğini yaptığı Tuğba Coşkun aynı masadaydı. Eski kocaları olan Erbil’i zor zamanlarında ve doğum günün yalnız bırakmadılar. Erbil, yeni yaşını eski eşlerinin yanında kutladı.

