Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi: Sandalye ile saldırdı!

Ünlü televizyon sunucusu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Sarıyer'de arkadaşlarıyla bir balıkçıya gitti. Burada hem yemek yiyen hem de eğlenen Mehmet Ali Erbil, aynı mekanda olan bir müşterinin saldırısına uğradı.

Yan masada arkadaşlarıyla yemek yiyen ve adının Şasa olduğu belirlenen yabancı uyruklu bir kişi yanındaki yabancı uyruklu arkadaşlarıyla Erbil'in bulunduğu grup ile karşılıklı konuşmaya başladı. İyi başlayan sohbetin ilerleyen dakikalarda kendini Şasa ismiyle yan masaya tanıtan adam, ABD vatandaşı olduğunu, ve Mehmet Ali Erbil'e kendisini çok beğendiğini söyledi. ABD'de çok tanınan bir olduğundan bahseden Şasa, ünlü şovmeni dünya genelinde yayınlanan bir dergiye çıkarmak istediği Erbil'e iletti.

Güzel başlayan sohbet alkolü fazla kaçıran Şasa'nın masada kusmaya başlamasıyla son bulurken, iddialara göre Şasa'nın bu kez Erbil'e küfürlü konuşmalar yapmaya başladığı öğrenildi. Oturduğu yerden kalkarak sandalyesiyle Mehmet Ali Erbil'e vurma isteyen Şasa'yı yanındaki arkadaşları ve güvenli görevlilerinin sakinleştirdiği öğrenildi.

DEVREYE POLİS GİRDİ

Mekan güvenliği tarafından korunan Mehmet Ali Erbil, ne olduğunu anlamadı ve polis çağırarak kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.