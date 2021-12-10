Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi: Sandalye ile saldırdı!

Ünlü televizyon sunucusu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Sarıyer'de arkadaşlarıyla bir balıkçıya gitti. Burada hem yemek yiyen hem de eğlenen Mehmet Ali Erbil, aynı mekanda olan bir müşterinin saldırısına uğradı.
Yan masada arkadaşlarıyla yemek yiyen ve adının Şasa olduğu belirlenen yabancı uyruklu bir kişi yanındaki yabancı uyruklu arkadaşlarıyla Erbil'in bulunduğu grup ile karşılıklı konuşmaya başladı. İyi başlayan sohbetin ilerleyen dakikalarda kendini Şasa ismiyle yan masaya tanıtan adam, ABD vatandaşı olduğunu, ve Mehmet Ali Erbil'e kendisini çok beğendiğini söyledi. ABD'de çok tanınan bir olduğundan bahseden Şasa, ünlü şovmeni dünya genelinde yayınlanan bir dergiye çıkarmak istediği Erbil'e iletti.
DEVREYE POLİS GİRDİ
Mekan güvenliği tarafından korunan Mehmet Ali Erbil, ne olduğunu anlamadı ve polis çağırarak kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.