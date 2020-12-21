Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın 1. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı
Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil’in kızı Elisa bugün 1.yaş gününü kutladı. Bir süredir tedavi görev ve iyileşen Mehmet Ali Erbil’de torunun doğum gününü kutladı.
21 Aralık 2020 Pazartesi 18:28
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Ünlü oyuncu bir süredir tedavi görüyor ve zor günler geçiriyordu. Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil ailesiyle vakit geçiriyor. Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabından torunu Elisa’nın 1.yaş gününü kutladı.
Erbil, paylaşımında “Canım torunum bir yaşında. Doğum günün kutlu olsun” ifadesine yer verdi.
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