Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın 1. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı

Ünlü oyuncu bir süredir tedavi görüyor ve zor günler geçiriyordu. Zor günleri geride bırakanailesiyle vakit geçiriyor. Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabındanu Elisa’nın 1.yaş gününü kutladı.

Erbil, paylaşımında “Canım torunum bir yaşında. Doğum günün kutlu olsun” ifadesine yer verdi.