Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil'in dekoltesini sansürledi!

Oyuncu Nergis Kumbasar ile şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin Erbil, 25 yaşına merhaba dedi. Rahatsızlığından dolayı bir süredir evde tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in yanında doğum gününü kutlayan ve küçük bir kutlama yapan Yasmin Erbil ve Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil’in sağlığı için korona- virüse karşı galoş ve maske kullanmayı ihmal etmeyerek önlemlerini aldılar.

DEKOLTEYİ SANSÜRLEDİ

Yapılan minik kutlamayı ve çekilen aile pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Mehmet Ali Erbil, paylaşımına "Bugün benim prensesim doğmuş" notunu düşmeyi ihmal etmedi.Kızının pastasındaki mumları üflerken çekilen pozunu paylaşan Erbil Yasmin'in göğüs dekoltesinden rahatsız olduğu için dekoltesini bir emoji ile kapattı.

Öte yandan bu tarz cüretkar pozlarıyla sürekli gündemlerde olan Yasemin Erbil sosyal medya hesabından mini göğüs dekolteli elbiseli fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.

BABAN GİBİ KENDİN OL

Mehmet Ali Erbil kızı Yasemin Erbil’in bu tarz cesur paylaşımları ile alakalı kızının bir paylaşımı altına ‘Aferin aşkım! Baban gibi kendin ol’ yorumunu yazmıştı.

