İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan buzları eritti!

Seda Sayan ile şovmen Mehmet Ali Erbil arasında yaşanan büyük kavga magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Bir zamanlar çok yakın iki dost olan Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil’in birbirlerine karşı sitem sözleri ile başlayan tartışmaları daha sonrasında çok ağır ithamlara dönüşmeye başladı. Seda Sayan ise ünlü şovmenin evinde çalışanı olan bir kadına cinsel istismarda bulunduğu iddialarını ortaya atmıştı. Bu sözlerin karşısında hemen bir açıklama yapan Erbil ise ‘’ Ben bir hatada bulunmuşsam eğer bunun karşılığı bana atılan bir iftira mı olacaktı? ‘’ sözlerini dile getirdi. Ortaya atılan sansasyonel iddianın sonrasında ise Mehmet Ali Erbil kişisel sosyal medya hesabı üzerinden de ‘’ Ben kullandığım ilaçların etkisi ile yanlış bir harekette bulundum ve bunun için de çok özür diliyorum ‘’ dedi. Seda Sayan ise Erbil’in bu sözlerini kendi Instagram hesabı üzerinden hikaye olarak paylaştı ve ikili bu şekilde aralarındaki gerginliği de sonlandırmış oldular.

16 Haziran 2021 Çarşamba 21:32
Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan buzları eritti!
Takip Et:

Bir zamanlar çok sıkı bir dost olan ve aralarından su sızmayan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında yaşanan söz dalaşı tecavüz suçlamalarına kadar sürdü. Mehmet Ali Erbil, arkadaşı olan Tolga Yüce ‘nin sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu ‘’ Geçmişi biraz daha temiz olmuş olsaydı eğer kesin iftar programlarını da sunardı. Helal olsun televizyonlar, hiçbir şekilde reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar ‘’ şeklindeki paylaşımını Instagram hesabı üzerinden de takipçileri ile paylaştı.

‘’Beni bir kere bile ne aradı ne de sordu ‘’

Mehmet Ali Erbil, daha sonrasında konuk olarak katıldığı bir televizyon programında konu ile alakalı birtakım açıklamalarda bulundu ve söz konusu açıklaması ise şu şekildedir;

‘’ Seda Sayan, iki yıl boyunca beni hiç aramadı. Bir kere bile olsun sağlığım nasıl diye merak edip hiç sormadı. Yakın arkadaşlarım beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar ancak Seda Sayan hanımefendi bırakın beni bir kez aramayı, menajerime dahi sağlığım ile ilgili sorular sormadı. Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses başta olmak üzere tedavi sürecim boyunca birçok arkadaşım ise yanımdan hiçbir zaman ayrılmadılar. ‘’

‘’ Allah onu ıslah etsin ‘’

Mehmet Ali Erbil’in yapmış olduğu paylaşımlarına ve açıklamalarına ise kızan Seda Sayan ise ünlü şovmene şu şekilde cevap verdi.

‘’ Allah onu ıslah etsin. Allah onun müstehakkını versin. Keşke başına gelen olaylardan dolayı bir ders çıkararak kirlenmiş olan ruhunun temizlenebilmesi için biraz çaba sarf etmiş olsaydı. Ama ne yazık ki huylu huyundan vazgeçmiyor. ‘’

‘’ Ben sessiz kaldığım için geçmişim kirli ‘’

Kızgınlığı geçmemiş olan Seda Sayan, bu sefer de kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Mehmet Ali Erbil’e çok ağır bir suçlamada bulundu. Mehmet Ali Erbil’in evinde çalışan bir kadına karşı tecavüzde bulunduğunu belirtti ve şunları söyledi;

‘’ Tuğba ile evli olduğu zamanlarda evindeki hizmetli olan masum kızcağıza tecavüz ettiğinde ben sessiz kaldığım için benim geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası da var ki bence sen işine bak ve atık ruhunu arındırmalısın. Aynı zamanda yaşanan bu olay da benim geçmişimi kirli yapmıyor. Zaten boşanma sebebinin de yaşanan bu olay olmasından dolayı çevrendeki yakın olan tüm eşlerin, ailen, herkes bu olayı biliyordu ve hepsi de seni bu durumdan kurtarabilmenin peşine düşmüşlerdi. Ben ise dış kapının dış mandalı olmuştum. Yani asıl geçmişi kirli olan ben değil sensin. ‘’

Yaptığı paylaşımını geri aldı

Bir çocuk annesi olan Sayan, bir müddet sonrasında Mehmet Ali Erbil hakkında çok ağır suçlamalarda bulunarak sosyal medya hesabından Erbil ile ilgili yapmış olduğu paylaşımını sildi ve şunları dile getirdi;

‘’ Sen Allah’a dua et ki çocukların var. Çocuklarının hatırına dua et ve yalnızca Allahtan af dile, benden af dileme. ‘’

Seda Sayan’ın hakkında ortaya attığı bu iddiadan sonra da şovmen Mehmet Ali Erbil tarafından da hemen bir açıklama yapıldı.  ‘’ Geçmişi biraz daha temiz olsaydı eğer iftar programlarını da sunardı. Helal olsun televizyonlara, hiçbir reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar ‘’ paylaşımını sildi ve hemen ardından da söz konusu açıklamasında ise Erbil şu sözleri söyledi.

‘’ Ben bir hatada bulunduysam bana karşılığı iftira mı olacaktı? ‘’

‘’ Ben Mehmet Ali Erbil, evet hepinizin bildiği ve tanıdığı Mehmet Ali Erbil. Evet, doğru sınırımı aştım ve hatta hata yaptım ama sitem edeyim derken de kontrolümü kaybettim. Ne yazık ki çok üzgünüm, amacım asla hiç kimsenin onuruna bir zarar da bulunmak değildi. Hele ki tarih kadar eski olan bir dostuma karşı bu şekilde bir niyetim ise asla ama asla olamaz. Yalnız sizler şunu da çok iyi bir şekilde biliyorsunuz ki ben tam 2 senedir ölüm ile burun buruna yaşıyorum. Doktorlarım ise zaten çevremdeki herkese istemsiz ir şekilde hezeyanları olabileceğim konusunda uyarıda bulundular..

Şimdi ise soruyorum size, ben bir hatada bulunmuş isem bana bunun karşılığı iftira atmak mı olacaktı? Hiç yakışmadı. Sizler de sormadınız mı madem ki böyle bir şey vardı da ne diye sustun, sessiz kaldın diye? Her ne ise artık, benim alnım ak ve ben kendi payıma düşen ne ise onu yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın artık. ‘’

‘’ Senden çok özür diliyorum ‘’

Şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden bugün takipçilerine bir paylaşımda daha bulundu ve yapmış olduğu paylaşımında ise şöyle yazdı;

‘’ Seda Sayan benim hem canımdır hem de kardeşimdir. Ben almış olduğum ilaçların etkisi ile bir yanlışta bulundum ve bunun için de çok özür diliyorum. Bizim aramıza hiç kimse giremez, girmesin de.. ‘’

Seda Sayan’ın da Erbil’in bu paylaşımını kopyalayarak kendi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri paylaşması ise gözlerden kaçmadı ve oldukça dikkat çekti.


Son Güncelleme: 16.06.2021 21:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seda SayanMehmet Ali ErbilKavgaBarıştılar Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç Kuruş Yakında Ekranlarda! Uraz Kaygılaroğlu da ekibin ilk üyesi oldu.
Üç Kuruş Yakında Ekranlarda! Uraz Kaygılaroğlu da ekibin ilk üyesi oldu.
Reşat Strik Müslüman mı, dini ne?
Reşat Strik Müslüman mı, dini ne?
Şevval Sam Kimdir? Kaç yaşındadır? Çocuğu var mı? işte detaylar
Şevval Sam Kimdir? Kaç yaşındadır? Çocuğu var mı? işte detaylar
Hasan Saltık kimdir? Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık nereli, kaç yaşında, neden öldü?
Hasan Saltık kimdir? Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık nereli, kaç yaşında, neden öldü?
Orkun Işıtmak kimle evlendi? Youtuber Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kimdir?
Orkun Işıtmak kimle evlendi? Youtuber Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kimdir?
Şeyma Subaşı tektaş yüzüğünün markası ve fiyatı nedir ?
Şeyma Subaşı tektaş yüzüğünün markası ve fiyatı nedir ?

Popüler Haberler

Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Can Sertaç Adalıer kimdir? Can Sertaç Adalıer kaç yaşında, nereli?
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Kanal D 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
ATV'de 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? ATV 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı
16 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
16 Haziran 2021 Çarşamba günü Show TV yayın akışı
Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bu akşam hangi diziler var? 4 Haziran 2021 Cuma Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Arka Sokaklar dizisindeki Sinem karakteri Kimdir? Gizem Terzi dizideki rolü ve hayatı
Teşkilat dizisi Yağmur karakteri kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 6 Haziran 2021 kripto paralarda son durum
Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
16 Haziran 2021 Çarşamba günü TRT Spor yayın akışı
ATV Kuruluş Osman dizisi Flatyos gerçek tarihte kimdir?
Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine Cansu Dere hayat veriyor
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş kimdir? Kaan Altay Köprülü yer aldığı dizi ve film yapımları
Güldür Güldür Show Alper Kul kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.