Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan buzları eritti!

Bir zamanlar çok sıkı bir dost olan ve aralarından su sızmayan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında yaşanan söz dalaşı tecavüz suçlamalarına kadar sürdü. Mehmet Ali Erbil, arkadaşı olan Tolga Yüce ‘nin sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu ‘’ Geçmişi biraz daha temiz olmuş olsaydı eğer kesin iftar programlarını da sunardı. Helal olsun televizyonlar, hiçbir şekilde reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar ‘’ şeklindeki paylaşımını Instagram hesabı üzerinden de takipçileri ile paylaştı.

‘’Beni bir kere bile ne aradı ne de sordu ‘’

Mehmet Ali Erbil, daha sonrasında konuk olarak katıldığı bir televizyon programında konu ile alakalı birtakım açıklamalarda bulundu ve söz konusu açıklaması ise şu şekildedir;

‘’ Seda Sayan, iki yıl boyunca beni hiç aramadı. Bir kere bile olsun sağlığım nasıl diye merak edip hiç sormadı. Yakın arkadaşlarım beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar ancak Seda Sayan hanımefendi bırakın beni bir kez aramayı, menajerime dahi sağlığım ile ilgili sorular sormadı. Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses başta olmak üzere tedavi sürecim boyunca birçok arkadaşım ise yanımdan hiçbir zaman ayrılmadılar. ‘’

‘’ Allah onu ıslah etsin ‘’

Mehmet Ali Erbil’in yapmış olduğu paylaşımlarına ve açıklamalarına ise kızan Seda Sayan ise ünlü şovmene şu şekilde cevap verdi.

‘’ Allah onu ıslah etsin. Allah onun müstehakkını versin. Keşke başına gelen olaylardan dolayı bir ders çıkararak kirlenmiş olan ruhunun temizlenebilmesi için biraz çaba sarf etmiş olsaydı. Ama ne yazık ki huylu huyundan vazgeçmiyor. ‘’

‘’ Ben sessiz kaldığım için geçmişim kirli ‘’

Kızgınlığı geçmemiş olan Seda Sayan, bu sefer de kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Mehmet Ali Erbil’e çok ağır bir suçlamada bulundu. Mehmet Ali Erbil’in evinde çalışan bir kadına karşı tecavüzde bulunduğunu belirtti ve şunları söyledi;

‘’ Tuğba ile evli olduğu zamanlarda evindeki hizmetli olan masum kızcağıza tecavüz ettiğinde ben sessiz kaldığım için benim geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası da var ki bence sen işine bak ve atık ruhunu arındırmalısın. Aynı zamanda yaşanan bu olay da benim geçmişimi kirli yapmıyor. Zaten boşanma sebebinin de yaşanan bu olay olmasından dolayı çevrendeki yakın olan tüm eşlerin, ailen, herkes bu olayı biliyordu ve hepsi de seni bu durumdan kurtarabilmenin peşine düşmüşlerdi. Ben ise dış kapının dış mandalı olmuştum. Yani asıl geçmişi kirli olan ben değil sensin. ‘’

Yaptığı paylaşımını geri aldı

Bir çocuk annesi olan Sayan, bir müddet sonrasında Mehmet Ali Erbil hakkında çok ağır suçlamalarda bulunarak sosyal medya hesabından Erbil ile ilgili yapmış olduğu paylaşımını sildi ve şunları dile getirdi;

‘’ Sen Allah’a dua et ki çocukların var. Çocuklarının hatırına dua et ve yalnızca Allahtan af dile, benden af dileme. ‘’

Seda Sayan’ın hakkında ortaya attığı bu iddiadan sonra da şovmen Mehmet Ali Erbil tarafından da hemen bir açıklama yapıldı. ‘’ Geçmişi biraz daha temiz olsaydı eğer iftar programlarını da sunardı. Helal olsun televizyonlara, hiçbir reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar ‘’ paylaşımını sildi ve hemen ardından da söz konusu açıklamasında ise Erbil şu sözleri söyledi.

‘’ Ben bir hatada bulunduysam bana karşılığı iftira mı olacaktı? ‘’

‘’ Ben Mehmet Ali Erbil, evet hepinizin bildiği ve tanıdığı Mehmet Ali Erbil. Evet, doğru sınırımı aştım ve hatta hata yaptım ama sitem edeyim derken de kontrolümü kaybettim. Ne yazık ki çok üzgünüm, amacım asla hiç kimsenin onuruna bir zarar da bulunmak değildi. Hele ki tarih kadar eski olan bir dostuma karşı bu şekilde bir niyetim ise asla ama asla olamaz. Yalnız sizler şunu da çok iyi bir şekilde biliyorsunuz ki ben tam 2 senedir ölüm ile burun buruna yaşıyorum. Doktorlarım ise zaten çevremdeki herkese istemsiz ir şekilde hezeyanları olabileceğim konusunda uyarıda bulundular..

Şimdi ise soruyorum size, ben bir hatada bulunmuş isem bana bunun karşılığı iftira atmak mı olacaktı? Hiç yakışmadı. Sizler de sormadınız mı madem ki böyle bir şey vardı da ne diye sustun, sessiz kaldın diye? Her ne ise artık, benim alnım ak ve ben kendi payıma düşen ne ise onu yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın artık. ‘’

‘’ Senden çok özür diliyorum ‘’

Şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden bugün takipçilerine bir paylaşımda daha bulundu ve yapmış olduğu paylaşımında ise şöyle yazdı;

‘’ Seda Sayan benim hem canımdır hem de kardeşimdir. Ben almış olduğum ilaçların etkisi ile bir yanlışta bulundum ve bunun için de çok özür diliyorum. Bizim aramıza hiç kimse giremez, girmesin de.. ‘’

Seda Sayan’ın da Erbil’in bu paylaşımını kopyalayarak kendi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri paylaşması ise gözlerden kaçmadı ve oldukça dikkat çekti.