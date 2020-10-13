Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez fotoğraf paylaştı

Mehmet Ali Erbil, uzun süredir kaçış sendromu adlı hastalıkla mücadele ediyor. Erbil bu hastalık nedeniyle yoğun bakım tedavisi görmüş ve kemik iliğindeki değişimden dolayı kök hücre tedavisi görmeye başlamıştı. Tedavisine devam edilen Mehmet Ali Erbil uzun bir aranın ardından ilk defa sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Mehmet Ali Erbil, arkadaşı Orfi Bilgin’in doğum gününü kutladı. Erbil arkadaşının doğum gününü sosyal medyadan bir fotoğrafla kutladı. Fotoğrafta Mehmet Ali Erbil ve Orfi Bilgin’in yanı sıra kızı Yasmin Erbil de yer aldı.

Mehmet Ali Erbil’i uzun süredir merak eden hayranları fotoğrafları görünce fazlasıyla mutlu oldu. Mehmet Ali Erbil’in sağlık sorunlarıyla ilgili tedavisi sürüyor.