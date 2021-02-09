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Mehmet Ali Erbil, 64. yaşını kızı ve torunuyla sosyal mesafeli kutladı

2018 yılında kendi evinde geçirdiği kaza sebebiyle hastaneye kaldırılan Erbil, 64 yaşına girdi. Yeni yaşında torunuyla hasret giderdi.

09 Şubat 2021 Salı 18:42
Mehmet Ali Erbil, 64. yaşını kızı ve torunuyla sosyal mesafeli kutladı
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Mehmet Ali Erbil, 2018 yılında evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Erbil’in kaçış sendromu hastalığı da yeniden ortaya çıkmıştı. Sağlık durumu iyileşmeye başlayan Erbil, 64 yaşına girdi.

 

Mehmet Ali Erbil’in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile olan evliliğinden Sezin Erbil isimli kız çocuğu olmuştu. Sezin Erbil, 2019 yılında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızının adını Elisa koydu.

 

Koronavirüs sebebiyle torununu neredeyse hiç göremeyen Erbil, 64. yaş gününü torunuyla kutladı. 

 

Erbil, dorğum gününde çok özlediği torunu Elisa ve kızının Sezin’in yanında soluğu aldı. Sezin Erbil, Instagram hesabında Elisa ve babasının fotoğrafını paylaştı. Mehmet Ali Erbil’in torunuyla hasret gidermesi, sevenlerini mutlu etti.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:42
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Anahtar Kelimeler:
Sezin ErbilMehmet Ali ErbilElisa
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