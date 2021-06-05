Mehmet Akif Alakurt'tan tehdit dolu paylaşımlar

Adanalı dizisindeki Maraz Ali karakteriyle ünlenen Mehmet Akif Alakurt, oyunculuk kariyerini noktalıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Alakurt’un Antalya’nın bir köyünde yaşadığı ileri sürülürken, ünlü isim konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Peş peşe tehditler geldi

Köyde yaşadığı yönündeki haberleri yalanlayan Alakurt, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi. Oyuncu sonraki paylaşımlarında ise iddiayı ortaya atanlara karşı tehditler savurdu.

İşte o paylaşımlar: