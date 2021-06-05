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Mehmet Akif Alakurt'tan tehdit dolu paylaşımlar

Bir dönemin sevilen oyuncusu Mehmet Akif Alakurt, hakkında çıkan haberler karşısında sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 16:22
Mehmet Akif Alakurt'tan tehdit dolu paylaşımlar
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Adanalı dizisindeki Maraz Ali karakteriyle ünlenen Mehmet Akif Alakurt, oyunculuk kariyerini noktalıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Alakurt’un Antalya’nın bir köyünde yaşadığı ileri sürülürken, ünlü isim konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Peş peşe tehditler geldi

Köyde yaşadığı yönündeki haberleri yalanlayan Alakurt, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi. Oyuncu sonraki paylaşımlarında ise iddiayı ortaya atanlara karşı tehditler savurdu.

İşte o paylaşımlar:


Son Güncelleme: 05.06.2021 16:22
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akif AlakurtAdanalı
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