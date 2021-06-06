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Mehmet Akif Alakurt uzun süre sonra ilk kez görüntülendi

Ekranlara veda eden Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bıraktıktan sonraki paylaşımları ile haberlerde adını duyurdu. Alakurt, uzun süredir ortalıkta görünmemesi halinde tekrardan kendini gösterdi. Kaş’a mesafeli olan bir köye yerleşen Mehmet Akif Alakurt yeni imajı ile herkesi şaşırttı. İşte haber hakkında detaylar

06 Haziran 2021 Pazar 13:34
Mehmet Akif Alakurt uzun süre sonra ilk kez görüntülendi
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 Adını birçok dizide duyuran Mehmet Akif Alakurt bir zamanlar Adanalı dizisiyle gündeme geldi. uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen Alakurt da Özgü Namal, Özlem Tekin gibi ünlü isimlerin yaptığı gibi köy hayatına geçiş yaptığı görüntülendi.

41 yaşındaki Mehmet Akif Alakurt oyunculuğu bırakmasının ardından Antalya Kaş’a bağlı olan bir köyde kendine göre inşaatlar yaptırarak köpekleri ile beraber yaşamını devam ettiriyor. Tek başına hayat sürdüren Alakurt köyden de kimseyle konuşmadığı selam bile vermediği bu yüzden köylüler tarafından sevilmediği görüldü. Evinin bahçesinde bulunan iki tane kurt köpeği ve bahçesine astığı boks torbası ile zaman geçiren Alakurt evinin çatısına dinlenmek için şezlongu koymayı da ihmal etmemiş.

Yetenekli oyuncu bahçesinde organik tarım yapıyor. Alakurt yerleştiği bu ev için öncelik olarak arazisine yüklü miktarda para ödediği de iddialar arasında yer alıyor. Kendi zevkine göre yaptırdığı evinde izolasyon dönemi yaşadığı da söylenebilir.

‘’Ekranlara dönmeyi düşünmüyorum’’

Uzun süre önce kadın arkadaşı ile objektiflere takılan Mehmet Akif Alakurt AVM’de kısa bir röportaj verdi. 41 yaşındaki oyuncu, sorulan soruları yanıtladı. Tekrar ekranlara dönecek misini? Sorusuna cevap veren Alakurt, ‘’Teklifler illaki geliyor fakat ben ekranlara dönmeyi düşünmüyorum’’ diyerek soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz yıl adını birçok kez duyuran Alakurt, yaptığı hareket ile tepkileri üzerine çekmişti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım da direksiyon başında bir elinde sigara diğerinde alkolle görüntü paylaştı. Bunları yaparken de aracı kullanıyor olması tepkilere neden oldu.


Son Güncelleme: 06.06.2021 13:34
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Mehmet Akif Alakurt ObjektiflerdeAdanalı Başrolü çiftlikte
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