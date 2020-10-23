İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Megastar Tarkan yeni yaşını ailesi ile birlikte kutladı

Megastar Tarkan, 48 yaşına girdi. Doğum gününü eşi ailesi ile birlikte kutlayan Tarkan Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte olan mutlu ve huzur dolu karelerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

23 Ekim 2020 Cuma 22:32
Megastar Tarkan yeni yaşını ailesi ile birlikte kutladı
Takip Et:

Megastar Tarkan, 48 yaşına girdi. Doğum gününü eşi ailesi ile birlikte kutlayan Tarkan  Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte  olan mutlu ve huzur dolu karelerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

17 Ekim’de  48 yaşına giren Megastar Tarkan 2016 yılında hayatını Pınar Dilek ile birleştirmiş minik kızları Lila’yı 2018 yılında kucaklarına aldılar.


Doğum gününü eşi ve kızıyla birlikte aile içinde kutlayan Tarkan doğum gününden olan kareleri tbt etiketiyle paylaştı.

Sosyal medya üzerinden paylaştıkları bu özel anları sevenleri ve takipçileriyle paylaşan Tarkan bu haftaki doğum gününden diyerek not düştü.

Fotoğraflarına binlerce beğeni gelen 48 Yaşına basan Tarkan’a sevenleri tarafından bir çok doğum günü mesajı geldi.



Son Güncelleme: 23.10.2020 22:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TarkanDoğum Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Playboy güzeli Bella Bunnie Amor'dan olay pozlar
Playboy güzeli Bella Bunnie Amor'dan olay pozlar
Yasemin Allen'in tekne pozu nefes kesti!
Yasemin Allen'in tekne pozu nefes kesti!
Ünlü pop yıldızı Jessie J, sevgilisiyle ayrıldığı haberini kalça dansı videosuyla duyurdu
Ünlü pop yıldızı Jessie J, sevgilisiyle ayrıldığı haberini kalça dansı videosuyla duyurdu
Hazal Filiz Küçükköse
Hazal Filiz Küçükköse "En büyük hayalim stand up yapmak"
Anastasia Kvitko yine sanal alemi salladı
Anastasia Kvitko yine sanal alemi salladı
Zeynep Alkan son tatil pozuyla sanal alemde esti
Zeynep Alkan son tatil pozuyla sanal alemde esti

Popüler Haberler

Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 23 Ekim 2020 Cuma
E-Ticaret uygulanan vergiler nelerdir?
Sürü yöneticisi sertifikası nasıl alınır? 2020 çoban desteği kimler alabilir?
MEB 2020 LGS tercih tarihleri ne zaman? Liseler için tercih başlangıç tarihleri
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ekim 2020 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 23 Ekim 2020 Cuma Bankaların mevduat faiz oranları
Yemin Reşit öldü mü, Reşit karakterini canlandıran Yavuz Ketenci diziden ayrılıyor mu?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Süper Magazin sunucusu Merve Özbey kimdir?
Askerlik borçlanması ile SGK erken emeklilik şartları nelerdir?
Cinayet Süsü fragmanı filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Cinayet Süsü filmi fragmanı
Kandil günleri ne zamandır? 2020 Kandil günleri ve dini geceler takvimi
Rıza BabaArka Sokaklar yeni bölümlerinde neden yok? Zafer Erdin diziden ayrıldı mı, ne zaman geri dönecek?
Kırmızı Oda Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Rüyada hamile olduğunu görmek neye işaret eder?
Çocukluk hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama? FOX TV Çocukluk dizisi konusu
Güz Masalı dizisi bitti mi, neden yok? Güz Masalı yayından kaldırıldı mı?
Fox TV Çocukluk dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.