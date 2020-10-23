Megastar Tarkan yeni yaşını ailesi ile birlikte kutladı

Megastar Tarkan, 48 yaşına girdi. Doğum gününü eşi ailesi ile birlikte kutlayan Tarkan Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte olan mutlu ve huzur dolu karelerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

17 Ekim’de 48 yaşına giren Megastar Tarkan 2016 yılında hayatını Pınar Dilek ile birleştirmiş minik kızları Lila’yı 2018 yılında kucaklarına aldılar.

Doğum gününü eşi ve kızıyla birlikte aile içinde kutlayan Tarkan doğum gününden olan kareleri tbt etiketiyle paylaştı.

Sosyal medya üzerinden paylaştıkları bu özel anları sevenleri ve takipçileriyle paylaşan Tarkan bu haftaki doğum gününden diyerek not düştü.

Fotoğraflarına binlerce beğeni gelen 48 Yaşına basan Tarkan’a sevenleri tarafından bir çok doğum günü mesajı geldi.

