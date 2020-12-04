Megastar Tarkan, market alışverişinde! Fotoğrafına beğeni yağdı

Uzun süredir Almanya’da ailesi ile birlikte yaşayan Megastar Tarkan,sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile binlerce beğeni aldı. Paylaştığı fotoğrafta eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile gittikleri bir markette alışveriş yaparken ki halleri çok beğenildi. Birlikte gittikleri market alışverişinde birlikte çektirdikleri self iyi sosyal medya hesabından Liya’mızın market serüveni diyerek paylaşan ünlü şarkıcının paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni alırken takipçileri sevenleri ünlü şarkıcının fotoğrafına yorumlar yağdırdı.

Takipçileri market için en şanlı market yorumunda bulunurken Megastar Tarkan paylaşımlarında maske kullanımı ve sosyal mesafeye herzaman dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor.