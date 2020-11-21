Megan Barton Hanson'ın ayna pozu çok konuşuldu

İngiltere'de uzun süredir yayında olan ve bir çok kişi tarafından izlenen bir televizyon programında tanınan ve geniş hayran kitlesine ulaşan TV yıldızı Megan Barton Hanson ününe ün katmaya devam ediyor.

Televizyon dünyasına verdiği önemi sanal alemede veren Megan Barton Hanson'ın takipçi sayısı 2 milyona yakın.

Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar sayesinde de hayran kitlesini artıran Megan Barton Hanson'ın verdiği son pozu epey konuşuldu.

Megan Barton Hanson'ın ayna karşına geçti ve dantelli mavi siyah iç çamaşırıyla birlikte verdiği pozu hayranlarının beğenisine sundu.

Bir zamanlar yaptırdığı estetik operasyonlar ile konuşulan Megan Barton Hanson artık, görünüşünden tamamen memnun olduğunu ve estetik operasyon işini bıraktığını, sadece belirli bölgelerine botoks yaptırdığınıda hayranlarına geçtiğimiz gün söylemişti.

İşte güzel yıldız Hanson'ın hayranlarına sosyal medya hesabından paylaştığı o çok özel pozlar