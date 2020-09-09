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Mcdonald's Travis Scott'lı menüsünü tanıttı

McDonald's yeni tanıtıma sunduğu Travis Scott'lı menüsüyle dikkatleri üzerine geçmeyi başardı. McDonald's'ın Travis Scott Meal adıyla tanıttı yeni menüsünde ünlü rap sanatçısının yer alması gündem oldu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 18:45
Mcdonald's Travis Scott'lı menüsünü tanıttı
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Dünyanın en ünlü fast food zincirlerinden McDonald’s ABD’li rap sanatçısı Travis Scott temalı bir menüyü müşterilerinin beğenisine sundu. McDonald’s’ın bu hamlesi gündeme damga vurdu. Her ülkede şubesi olan marka son olarak 1992 yılında Micheal Jordan ile anlaşma sağlamıştı ve ünlü basketbolcuya menülerinde yer vermişti. Travis Scott yaklaşık 30 yıllık bir aranın ardından McDonald’s menülerinde kendisine yer bulan ilk ünlü oldu.


McDonald’s yeni menüsünü Travis Scott Meal adıyla tanıttı. Travis Scott Meal’in içerisinde Wieden + Kennedy New York’un Quarter Pounder, patates kızartması, BBQ sos ve Sprite yer alacak. McDonald’s’ın yayınladığı tanıtım videosunda Scott’ın aksiyon figürü olarak yer aldığı görüldü.

McDonald’s ile Travis Scott arasında anlaşma 4 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. Ayrıca Travis Scott Meal’in tutulması durumunda bu anlaşmanın uzayabileceği öğrenildi.



Son Güncelleme: 09.09.2020 18:45
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Anahtar Kelimeler:
McDonaldsTravis Scott
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