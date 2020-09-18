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Mazhar Alanson Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında konuştu

MFÖ grubundan Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili konuştu. Alanson Özkan Uğur'un sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

18 Eylül 2020 Cuma 19:46
Mazhar Alanson Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında konuştu
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MFÖ Grubu’nun solisti Mazhar Alanson grubun üyelerinden Özkan Uğur’un sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 23 Nisan’da sokakta konser yapan MFÖ grubu ilk kez bir kişi eksik kalmıştı. Konserin ardından Fuat Güner Özkan Uğur’un kansere yakalandığını duyurmuştu.


Sonrasında Özkan Uğur sosyal medya hesabından kanseri bir defa daha yendiğini açıklamıştı. 66 yaşındaki müzisyen bütün raporlarının temiz olduğunu ve kanseri atlattığını hayranlarına duyurmuştu. MFÖ üyelerinden Mashar Alanson da geçtiğimiz günlerde görüntülendi ve Özkan Uğur’un sağlık durumuyla ilgili konuştu.

Mazhar Alanson kanseri yenen Özkan Uğur’la ilgili sevindiren haberi paylaştı. Uğur’un sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Alanson, MFÖ olarak bir şarkı çalışması içerisinde olduklarını belirtti.



Son Güncelleme: 18.09.2020 19:46
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Anahtar Kelimeler:
MföMazhar AlansonÖzkan Uğur
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