Mazhar Alanson Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında konuştu

MFÖ Grubu’nun solisti Mazhar Alanson grubun üyelerinden Özkan Uğur’un sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 23 Nisan’da sokakta konser yapan MFÖ grubu ilk kez bir kişi eksik kalmıştı. Konserin ardından Fuat Güner Özkan Uğur’un kansere yakalandığını duyurmuştu.
Mazhar Alanson kanseri yenen Özkan Uğur’la ilgili sevindiren haberi paylaştı. Uğur’un sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Alanson, MFÖ olarak bir şarkı çalışması içerisinde olduklarını belirtti.
Son Güncelleme: 18.09.2020 19:46