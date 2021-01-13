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'Masumlar Apartmanı'nın Esat'ının gerçek aşkı ortaya çıktı

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncularından Uğur Uzunel gönlünü Afili Aşk'ta birlikte oynadığı rol arkadaşı Beril Pozam'a kaptırdı. Çiftin bir süredir birlikte oldukları öğrenildi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 23:58
'Masumlar Apartmanı'nın Esat'ının gerçek aşkı ortaya çıktı
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Set aşkı yaşayan ünlüler camiasına yeni bir çift daha katıldı. Başladığı günden itibaren dikkatleri çeken  "Masumlar Apartmanı" dizisinde Esat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Uğur Uzunel, bir dönem rol aldığı "Afili Aşk" dizisindeki oyuncu arkadaşı ve dizideki rolü yengesini oynayan  Beril Pozam'a gönlünü kaptırdığı öğrenildi.

Birlikte oldukları bilinmeyen çiftin birliktelik haberleri çiftin hayranlarını şaşırtsa da ünlü çift Uzunel ve Pozam'ın aşk pozlarına sosyal medyadan beğeni yağdı.

Yeni başlayan Akrep dizisinde Ayşem karakterinin canlandıran Beril Pozam ile Masumlar Apartmanı’nın sevilen karakteri Esat’a hayat veren Uğur Uzunel'in sosyal medya paylaşımları ise oldukça beğeniliyor. Çiftin birlikteliklerinin yeni duyan hayranları çifte mutluluk mesajları yazdı. 

Bir dizi arkadaşlığı daha aşka dönüşmüş oldu.



Son Güncelleme: 13.01.2021 23:58
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Anahtar Kelimeler:
Uğur UzunelBeril Pozam
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