'Masumlar Apartmanı'nın Esat'ının gerçek aşkı ortaya çıktı

Set aşkı yaşayan ünlüler camiasına yeni bir çift daha katıldı. Başladığı günden itibaren dikkatleri çeken "Masumlar Apartmanı" dizisinde Esat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Uğur Uzunel, bir dönem rol aldığı "Afili Aşk" dizisindeki oyuncu arkadaşı ve dizideki rolü yengesini oynayan Beril Pozam'a gönlünü kaptırdığı öğrenildi.

Birlikte oldukları bilinmeyen çiftin birliktelik haberleri çiftin hayranlarını şaşırtsa da ünlü çift Uzunel ve Pozam'ın aşk pozlarına sosyal medyadan beğeni yağdı.

Yeni başlayan Akrep dizisinde Ayşem karakterinin canlandıran Beril Pozam ile Masumlar Apartmanı’nın sevilen karakteri Esat’a hayat veren Uğur Uzunel'in sosyal medya paylaşımları ise oldukça beğeniliyor. Çiftin birlikteliklerinin yeni duyan hayranları çifte mutluluk mesajları yazdı.

Bir dizi arkadaşlığı daha aşka dönüşmüş oldu.