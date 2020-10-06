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Masumlar Apartmanı Gülben kimdir? Merve Dizdar hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı Gülben kimdir sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Merve Dizdar hakkında bilgiler.

06 Ekim 2020 Salı 23:32
Masumlar Apartmanı Gülben kimdir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
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Masumlar Apartman, Gülben’i Merve Dizdar oyunculuk ve başarılı performansıyla ilgi toplamayı başarıyor. Mucize Doktor dizisinde Damla karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran ünlü oyuncu Vatanım Sensin’deki rolüyle de izleyicilerin aklına kazımayı başardı.

Dizide Gülben karakterini canlandıran Dizdar oyunculuk başarısıyla da dikkat çekiyordu. Şuana kadar pek çok dizi ve sinema filmlerinde rol alan Dizdar, geçtiğimiz sezonda Mucize Doktor dizisine asistan cerrah Damla karakteriyle dahil olmuştu.


İkinci sezonda Dizdar’a yer verilmedi ve şimdilerde de TRT’de Masumlar Apartmanı dizisinde rol alıyor.  

Merve Dizdar kimdir?

25 Haziran 1986 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Dizdar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapan Dizdar, Serenay Sarıkaya’nın da başrolünü üstlendiği Alice Müzikali’nde rol alıyordu.

 



Son Güncelleme: 06.10.2020 23:32
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Masumlar ApartmanıTrt 1Merve Dizdar
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