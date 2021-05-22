İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın Deniz Çakır ile yaşanan karavan krizi açıklamaları dikkat çekti!

Geçtiğimiz dönemlerde Masumiyet dizisi başrol oyuncusu İlayda Alişan ve Deniz Çakır arasında yaşanan karavan krizi gündem olurken kamera karşısına geçen Alişan'ın konu ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:49
Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın Deniz Çakır ile yaşanan karavan krizi açıklamaları dikkat çekti!
Takip Et:

Ekranların sevilen dizilerinden birisi olan ancak set içinde yaşanan sorunlar ile gündemde yer bulan Masumiyet dizisi başrol oyuncusu İlayda Alişan’dan açıklama geldi. Geçtiğimiz dönemlerde Deniz Çakır ile karavan krizi yaşayan Alişan’ın açıklamaları merak edilmeye başlandı.

Kameralara yakalanan başarılı oyuncu İlayda Alişan dizide canlandırdığı Ela karakteri ile ilgili soruları yanıtlarken aynı zamanda karavan krizine de açıklık getirdi. Ela karakterinin kendisine şiddet uygulasa dahi halen İlker’e aşık olması üzerine gelen eleştirilere de yanıt veren genç oyuncu açıklamaları ile dikkat çekti. Karavan olayı ile ilgili ‘Sorun haline getirilmesi bile doğru değil.’ Açıklamalarında bulundu.


Son Güncelleme: 22.05.2021 21:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumiyetElaIlayda Alişan Deniz çakır KaravanIlayda AlişanDeniz çakırIlayda Alişan Açıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cedi Osman-Ebru Şahin düğünü tarihi belli oldu mu? Cedi Osman-Ebru Şahin ne zaman evlenecek?
Cedi Osman-Ebru Şahin düğünü tarihi belli oldu mu? Cedi Osman-Ebru Şahin ne zaman evlenecek?
Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı Kimdir?
Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı Kimdir?
Yasemin Allen bikinili ayna pozu ile çok iddialı
Yasemin Allen bikinili ayna pozu ile çok iddialı
Kardeşlerim dizisi Harika'dan evlilik haberleri Gözde Türker'den aşk dolu paylaşımlar
Kardeşlerim dizisi Harika'dan evlilik haberleri Gözde Türker'den aşk dolu paylaşımlar
Eurovision 2021 finali kim kazandı? Eurovision 2021 kazanan sanatçı ve şarkısı
Eurovision 2021 finali kim kazandı? Eurovision 2021 kazanan sanatçı ve şarkısı
Hüseyin Kağıt kim, kaç yaşında? Hüseyin Kağıt kaç kilo verdi?
Hüseyin Kağıt kim, kaç yaşında? Hüseyin Kağıt kaç kilo verdi?

Popüler Haberler

Kağıt Ev 6. bölüm tek parça izle - Kağıt Ev son bölüm Star TV canlı izle
Günlük burç yorumları; 25 Mayıs 2021 Salı burç yorumları
Maraşlı 19. bölüm tek parça izle - Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Çamlıca Kulesi ne zaman hizmete açılacak? Çamlıca Kulesi açılış tarihi belli oldu!
Sedat Peker hangi otelde kalıyor? Sedat Peker kaldığı yeni otelin adı ne?
2021 Babalar gününe kaç gün kaldı? Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe?
2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Pasaport deport ne demek? Deport nedir, Türkçe karşılığı ve anlamı
Çukur 129. bölüm full izle! Çukur son bölüm tek parça Show TV 24 Mayıs 2021
Acun medya akademide hangi eğitimler verilecek? Acunmedya akademi kayıt ücreti ne kadar?
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Evde bakım maaşı şartları 2021 yılı için nelerdir?
Game Of Thrones 9. sezon ne zaman yayınlanacak?
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi doğum tarihi
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
e-Devlet 3000 TL ve 5000 TL Esnaf Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır?
5 bin ve 3 bin TL esnafa hibe desteği yapılacak esnaf Nace kodları listesi
Cedi Osman-Ebru Şahin düğünü tarihi belli oldu mu? Cedi Osman-Ebru Şahin ne zaman evlenecek?
beIN Connect Aile Şirketi dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile Şirketi 3. sezon çekimleri ne zaman başlayacak?
Türkiye'deki Nutellada domuz yağı var mı?
MB Haziran 2021 PPK faiz kararı toplantısı ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.