Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın Deniz Çakır ile yaşanan karavan krizi açıklamaları dikkat çekti!

Ekranların sevilen dizilerinden birisi olan ancak set içinde yaşanan sorunlar ile gündemde yer bulan Masumiyet dizisi başrol oyuncusu İlayda Alişan’dan açıklama geldi. Geçtiğimiz dönemlerde Deniz Çakır ile karavan krizi yaşayan Alişan’ın açıklamaları merak edilmeye başlandı.

Kameralara yakalanan başarılı oyuncu İlayda Alişan dizide canlandırdığı Ela karakteri ile ilgili soruları yanıtlarken aynı zamanda karavan krizine de açıklık getirdi. Ela karakterinin kendisine şiddet uygulasa dahi halen İlker’e aşık olması üzerine gelen eleştirilere de yanıt veren genç oyuncu açıklamaları ile dikkat çekti. Karavan olayı ile ilgili ‘Sorun haline getirilmesi bile doğru değil.’ Açıklamalarında bulundu.