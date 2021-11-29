Masumiyet dizisindeki Asu kim? Kimya Gökçe Aytaç kim, kaç yaşında?

Masumiyet dizisi Asu kim? Nasıl bir karakter?

Fox Tv’de Çarşamba akşamları ekranlara gelen Masumiyet isimli dizide Asu Ilgaz, Ilgaz ailesinin bir tanecik kızı. Evlenerek Amerika’ya yerleşen Asu, ailesinin geçirdiği zor dönemde onlara destek olmak için kızı Aleyna’yı da alarak yurduna geri gelmiştir. Kimi zaman ailesinin tavırlarına eleştiride bulunsa da rahat bir yaşam Asu için vazgeçilmezdir.

Kimya Gökçe Aytaç kim? Kaç yaşında?

Güzel oyuncu 24 Ocak 1989 İstanbul doğumludur. Adını Erkenci Kuş isimli dizi ile duyurmuştur. En son Bay Yanlış isimli dizide İrem karakterini canlandıran oyuncu, şimdilerde ise Masumiyet dizisinde Asu karakteri ile ekranlara geliyor.

Kimya Gökçe Aytaç’ın yer aldığı dizi ile filmler