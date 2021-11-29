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Masumiyet dizisindeki Asu kim? Kimya Gökçe Aytaç kim, kaç yaşında?

Yeni dizi Masumiyet son günlerin en çok gündem oluşturan dizileri arasında yer alıyor. Dizi ile beraber dizideki karakterlerde seyircinin dikkatini çekti. Dikkat çeken karakterlerden biri de Asu karakteri oldu. Peki, Masumiyet dizisi Asu kim? Kimya Gökçe Aytaç kim, kaç yaşında?

29 Kasım 2021 Pazartesi 02:12
Masumiyet dizisindeki Asu kim? Kimya Gökçe Aytaç kim, kaç yaşında?
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Masumiyet dizisi Asu kim? Nasıl bir karakter?

Fox Tv’de Çarşamba akşamları ekranlara gelen Masumiyet isimli dizide Asu Ilgaz, Ilgaz ailesinin bir tanecik kızı. Evlenerek Amerika’ya yerleşen Asu, ailesinin geçirdiği zor dönemde onlara destek olmak için kızı Aleyna’yı da alarak yurduna geri gelmiştir. Kimi zaman ailesinin tavırlarına eleştiride bulunsa da rahat bir yaşam Asu için vazgeçilmezdir.

Kimya Gökçe Aytaç kim? Kaç yaşında?

Güzel oyuncu 24 Ocak 1989 İstanbul doğumludur. Adını Erkenci Kuş isimli dizi ile duyurmuştur. En son Bay Yanlış isimli dizide İrem karakterini canlandıran oyuncu, şimdilerde ise Masumiyet dizisinde Asu karakteri ile ekranlara geliyor.

Kimya Gökçe Aytaç’ın yer aldığı dizi ile filmler

  • Arka Sokaklar – 2009
  • Yahşi Cazibe – 2011
  • Böyle Bitmesin – 2013
  • 20 Dakika (Fare Serpil) – 2013
  • Medcezir – 2013
  • Kertenkele (Bahar) – 2014 / 2016
  • Zeyrek ile Çeyrek (Ayşe) – 2015
  • Gecenin Kralı (Müjde) – 2016
  • Rüzgarın Kalbi (Cansu) – 2016
  • Vezir Parmağı (Rus Kadın) – 2017
  • İki Yalancı – 2017
  • Servet (Selin) – 2018
  • Koca Bulma Sanatı – 2018
  • İçimdeki Hazine (Ekin) – 2018
  • Ufak tefek Cinayetler (Sude) – 2017 / 2018
  • Diriliş Ertuğrul (Evdokya) – 2018
  • Erkenci Kuş (Polen) – 2018 / 2019
  • Afilli Aşk (Sırma) – 2019
  • Bay Yanlış (İrem) – 2020
  • Kovala – 2021
  • Masumiyet (Asu Ilgaz) – 2021

Son Güncelleme: 29.11.2021 02:12
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MasumiyetAsuKimKimya Gökçe AytaçKaç Yaşında
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