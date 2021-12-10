Masumiyet dizisinde İlker'in asistanı Banu kimdir?

Fox TV’de Çarşamba günleri yayınlanmayı sürdüren Masumiyet dizisinde Banu karakteri dikkatleri çekmeye başladı. Masumiyet Banu kimdir, Masumiyet Banu karakterinin gerçek ismi nedir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı, kaç yaşındadır? Sorularına yanıt aranmaya başladı.

Masumiyet Banu kim? Nasıl biri?

Banu, İlker'in kişisel asistanıdır. Banu, İlker'e planlı olarak çalışması için destek olurken ailede olup bitenlerin farkına varmaktadır. İlker kirli defterlerini kimseyle paylaşmak istememektedir. Hırslı olan Banu için işi her şeyden daha önemli olmaktadır.

Bahar'ın eşi Timur ile yasak ilişkisi olan Banu, Ela’nın onları görmesi sonrasında endişelenir. Ela, annesine gerçeği söylemez ama Banu, Ela'dan her zaman uzaklaşmaya, hatta ona karşı çıkmaya çalışır.

Masumiyet Banu gerçek adı dizileri ve yaşı

, Masumiyet dizisinde İlker’in asistanı Banu karakterini canlandırmaktadır. En son “Afilli Aşk” dizisinde yer almıştır.

1 Ocak 1984’te İstanbul’da doğan oyuncunun boyu 1.75’dir. Bir zamanlar haber spikeri olarak ekranlarda yer almıştır.

2006’da Miss Turkey 4. olmuştur. 2018’de Şahin Irmak ile evlendi.

Asena Tuğal’ın rol aldığı dizi ve filmler