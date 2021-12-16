Masumiyet dizisinde İlker karakterini canlandıran Serkay Tütüncü kimdir ? Nerede doğmuştur? Serkay Tütüncü evli mi? Serkay Tütüncü kaç yaşında?

Serkay Tütüncü kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Serkay Tütüncü’nün hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Serkay Tütüncü kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Serkay Tütüncü’nün yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Serkay Tütüncü aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

2016 yarışma programında Gönüllüler takımı içerisinde mücadele eden Serkay Tütüncü, 1991 yılında doğmuştur. Amatör futbolla spor hayatına devam eden Serkay Tütüncü aslen İzmir Tirelidir ve Tire doğumludur.

Yarışma sonrasında oyunculukla adından söz ettiren isimlerdendir. 2018 yılında Kanal D’de yayınlanan İnsanlık Suçu adlı dizide Gökhan karakterine hayat vermiştir.

Şu zamanlarda Masumiyet dizisinde İlker karakterine hayat vermektedir.