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Masterchef'ten diskalifiye edilen Murat Özdemir yeni imajıyla olay oldu

Murat Özdemir bir dönem Masterchef'te yarıştı.Bu yarışmadan diskalifiye olduktan sonra beslediği papağana gösterdiği şiddet ve işkence sonrası Tüm Türkiye'den tepki toplamıştı. Uzun sürenin ardından yeni imajıyla olay oldu. İşte Murat Özdemir'in yeni hali...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:22
Masterchef'ten diskalifiye edilen Murat Özdemir yeni imajıyla olay oldu
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TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programının ilk sezonunda yarışan Murat Özdemir, agresif tavırlar ve jurilerin sözünü dinlemediği için diskalifiye olmuştu. Daha sonra evinde beslediği papağana işkence görüntüleriyle Türkiye’de gündem olmuştu.

Sosyal medyada yayınladığı videoda papağana eziyet etmiş ve tüm tepkileri toplamıştı.bu yaşanan olayın ardından Murat Özdemir gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti. Papağan ise işkencenin ardından ölmüştü. Özdemir ,daha sonra ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördü. Hayvan hakları savunucuları ve Acun Ilıcalı başta olmak üzere herkesten özür diledi. Ayrıca ,Acun Ilıcalı’da bu olaya çok sert tepki gösterdi.

Murat Özdemir’in yeni imajı

Uzun süre gündemden uzak olan Murat Özdemir,sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam etmektedir. Sosyal medya hesaplarından sık sık yemek paylaşımları yapmaktadır. Özdemir,saçlarını uzatıp,sakal ve bıyık bırakmasıyla ,yeni imaja büründü. Paylaşımı görenler, Murat Özdemir’i tanımakta güçlük çekti.


Son Güncelleme: 10.05.2021 21:22
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Murat ÖzdemirMurat Özdemir Yeni ImajMagazin Haberleri
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