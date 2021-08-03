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Masterchef'in yakışıklısı Danilo Zanna çapkınlık yapınca eşi sinir krizi geçirdi

Ekranların en çok sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef’in yıldız jürisi Danilo Zanna’nın çapkınlıkları ortaya çıktı. Danilo’nun eşi çapkınlıklarını öğrenince sinir krizi geçirdi.

03 Ağustos 2021 Salı 12:19
Masterchef'in yakışıklısı Danilo Zanna çapkınlık yapınca eşi sinir krizi geçirdi
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TV8 ekranlarından yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Masterchef tüm heyecanıyla devam ederken, yarışmada bulunan Danilo Zanna her zaman olduğu gibi yine sosyal medyanın gündemine düştü. Yakışıklı şef, daha önce yapmış olduğu çapkınlıklar yüzünden başı belaya girdi. Eşi bunu öğrenince sinirlendi.

Sempatik kişiliği sayesinde kısa sürede Türkiye’nin en sevilen isimleri arasına girmeyi başaran Masterchef’in yakışıklı şefi Danilo Zanna, hayranlarını şaşkınlığa uğratacak şeyler yaptı. İtalyan şef, Türkiye’de kendine bir hayat kurarak Tuğçe Demirbilek ile hayat kurarak evlenme kararı aldı. Sonrasında kendine bir restoran açtı. Ardından Zahide Yetiş’in programında şeflik yapmaya başladı. Ancak bugünlerde sempatikliği ve aşçılığıyla değil, geçmişte yapmış olduğu çapkınlıklar yüzünden gündeme geliyor. Bundan dolayı eşi Tuğçe Demirbilek ile arası bozuldu.

Danilo Zanna Çapkınlık Yapıyor

Elin Oğlu adlı programda sevimli konuşma tarzıyla ülkemizdeki insanların gönlünde taht kuran başarılı ve yakışıklı şef Danilo Zanna, güzel konukların yanına gidince eşi Tuğçe Demirbilek tarafından aşırı derecede kıskanıldı. Sevimli hareketleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Birbirlerini Çok Seviyorlar

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek’in aşkları sınırları aşıyor. Eşiyle her zaman esprili bir dille konuşuyor. Bunun yanında eşini çok seviyor. Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek’e sırılsıklam aşık oldu ve her şeyi geride bırakarak onunla yaşamak istedi. Sonrasında Zena Tibet adında bir çocukları oldu.


Son Güncelleme: 03.08.2021 12:19
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDanilo Zanna
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