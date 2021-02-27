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MasterChef Tuğçe Sökesoğlu'nu görenler tanıyamadı

MasterChef'te 2018 yılında yarışmış ve birçok hayran kazanmış olan Tuğçe Sökesoğlu, yarışmadaki haline hiç benzemiyor. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Sökesoğlu, imaj değişikliğine gitti ve saçlarını kestirdi. Sökesoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:16
MasterChef Tuğçe Sökesoğlu'nu görenler tanıyamadı
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Acun Ilıcalı tarafından ülkemize getirilen programlardan biri olan MasterChef isimli yemek progmamı hayranları tarafından bitse bile konuşulmaya devam ediyor. 2018 yılında MasterChef’teki yarışamcılardan biri olan Tuğçe Sökesoğlu, jüri üyeleriyle taptığı konuşmalarda dikkatleri üzerine çekiyordu. Sökesoğlu’nun yaşadığı değişim görenleri şaşkına döndürdü. 

21 yaşında olan Sökesoğlu, yarışmadaki uzun saçlarını kısacık küt kestirdi. Sökesoğlu, Instagram’da 25 bin kişi tarafından takip ediliyor. Sökesoğlu’nun yeni fotoğraflarına binlerce yorum ve beğeni geldi. Güzel yorumlar geldiği kadar kötü yorumlar da yapıldı. Tuğçe’nin estetik yaptırdığı için güzel göründüğünü iddia edenler oldu. 



Son Güncelleme: 27.02.2021 16:16
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefTuğçe Sökesoğluİnstagram
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