MasterChef Suna Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının sevilen yarışmacısı Suna Aydın, estetikli hali ile herkesi şaşırttı. Estetikli hali ile Gülşah Saraçoğlu’na benzetilen Suna Aydın sosyal medya hesabından yaptığı 'Ufak dokunuşlar' notuyla paylaştığı estetikli fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

Estetikle bambaşka birine dönüşen MasterChef yarışmacısı Suna Aydın paylaştığı fotoğrafa 'ufak mı' yorumları yapıldı. Daha önce yaptırdığı estetikleri de paylaşan Suna Aydın değişimi ile görenleri hayrete düşürdü.

Suna Aydın kimdir?

10 Ekim 1986 tarihinde İskenderun'da doğan Suna Aydın, Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık ve pastacılık okumuş ve okulunu da iyi bir derece ile tamamlamıştır. 10 yaşında Batın isminde bir oğlu olan Suna Aydın kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda mesleğini geliştirmek adına koordinatörlük yapmıştır. Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı olan Suna Aydın ailene ait bir işletmede menü danışmanlığı yapmaktadır.