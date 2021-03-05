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MasterChef jürisi Şef Danilo Zanna koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden babası ile geçirdiği son anları anlattı

MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan jüri üyesi olan Şef Danilo Zanna katıldığı Katarsis programında koronavirüs sebebi ile kaybettiği babası Armando Zanna’nın yaşadığı son anları anlattı.

05 Mart 2021 Cuma 13:54
MasterChef jürisi Şef Danilo Zanna koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden babası ile geçirdiği son anları anlattı
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Türkiye’de sunduğu bir yemek programı ile tanınan sonrasında TV8 ekranlarında yayınlanan MasteChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Danilo Zanna Exxen platformunda Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programında koronaviürüs sebebiyle hayatını kaybeden babası Armando Zanna ile geçirdiği anları anlattı. Geçtiğimiz Nisan ayında İtalya’da yaşanan babası Armando Zanna’yı koronavirüs hastalığı sebebiyle kaybeden Danilo Zanna babası ile geçirdiği son günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı. Koronavirüse yakalandıktan sonra babasının nefes almakta zorluk çektiğini sonrasında hastaneye yatırıldığını söyleyen Danilo Zanna İtalya’nın koronavirüs salgınında Türkiye’den öne karantinaya alındığını, İtalya’daki vakaların ciddi ilerleyerek herkesi etkilediğini söyledi. Konavirüs salgınının ilk annesinde olduğunu daha sonra babasına bulaştığını belirten Danilo Zanna: “Testlerde annenim durumu pozitif çıkmıştı. Annem bunu atlattı, babam ise giderek daha da ağırlaştı. Doktorlar en son nefes alırken çok zorlandığını söyledi ve 'babanızı hastaneye götürmemiz gerekli' dediler. Babam ambulansla hastaneye kaldırıldı.” şeklinde konuştu. En son babasını hastaneye götürülmek için ambulansa bindirilirken gördüğünü ifade eden Zanna çok zor zamanlar yaşadığını babasının ‘Hiç korkmayın eve geri döneceğim’ dediğini ama 24 saat içinde daha da kötüleştiğini anlattı. Babasının vefat etmesinin ardında cenaze bile yapamadıklarını, annesini beş ay boyunca testinin pozitif çıktığını söyleyen Danilo Zanna cenazeyi sonradan yaptıklarını, gidip gelemediklerini ve çok zor bir dönem geçirdiklerini ifade etti.  



Son Güncelleme: 05.03.2021 13:54
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Anahtar Kelimeler:
Danilo ZannaArmando ZannaKoronavirüs
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