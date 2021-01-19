2019 MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan lüks evi ile olay oldu. Sosyal medyadan lüks villasını tanıtım için video çeken Mertcan takipçileri tarafından eleşteri toplarına maruz kaldı. Mertcan bu durum karşısında sessiz kalmadı ve eleştiri yapanlara cevap niteliğinde sözler sarf etti. İşte detaylar...
MasterChef Güzide lüks villasıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelen eleştirilerden "Paranın kaynağı nereden geliyor" sorusuna kocasının başarılı olduğundan bahsetti. Kocasının iş hayatından bahseden Mertcan "kısmet" şeklinde açıklamada bulundu. İşte o açıklama...
Güzide Mertcan sonradan videoyu kaldırarak kısa bir videoyla da yanıt verdi. Mertcan daha önceki eviyle gündeme gelmekten hiç memnun olmadığını ifade etti.
En çok izlenen videoları arasında ev videosunu olduğunu açıklayan Mertcan ayrıca bu konuda çok eleştiri aldığından bahsetti.