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MasterChef Güzide lüks villasıyla eleştiri yağmuruna tutuldu!

MasterChef Güzide lüks villasıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelen eleştirilerden "Paranın kaynağı nereden geliyor" sorusuna kocasının başarılı olduğundan bahsetti.

19 Ocak 2021 Salı 21:21
MasterChef Güzide lüks villasıyla eleştiri yağmuruna tutuldu!
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2019 MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan lüks evi ile olay oldu. Sosyal medyadan lüks villasını tanıtım için video çeken Mertcan takipçileri tarafından eleşteri toplarına maruz kaldı. Mertcan bu durum karşısında sessiz kalmadı ve eleştiri yapanlara cevap niteliğinde sözler sarf etti. İşte detaylar...

MasterChef Güzide lüks villasıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelen eleştirilerden "Paranın kaynağı nereden geliyor" sorusuna kocasının başarılı olduğundan bahsetti. Kocasının iş hayatından bahseden Mertcan "kısmet" şeklinde açıklamada bulundu. İşte o açıklama...

Güzide Mertcan'ın tanıtımını yaptığı lüks villası gündem oldu. Başakşehir'de lüks viilasının videosunu çeken Mertcan "Özelliikle bazı arkadaşlara sesleniyorum, çok üzgünüm ama ev bizim. Biliyorum keşke olmasaydı diyorsunuz; bir firmanın reklamını yapmadım! Aylardır instagramda defalarca yapım aşamalarını paylaştığımız evi satıyoruz! ...dedi. Evlerini satmak için almadıklarından bahseden Mertcan, kocasının işinden dolayı böyle bir karar aldıklarından bahsetti.

Güzide Mertcan sonradan videoyu kaldırarak kısa bir videoyla da yanıt verdi. Mertcan daha önceki eviyle gündeme gelmekten hiç memnun olmadığını ifade etti.

En çok izlenen videoları arasında  ev videosunu olduğunu açıklayan Mertcan ayrıca bu konuda çok eleştiri aldığından bahsetti.

 



Son Güncelleme: 19.01.2021 21:21
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefGüzideVilla
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