MasterChef Eray’dan açıklama geldi! “Öldüysem nasıl cevap verebilirim?”

‘MasterChef Türkiye’ 2020 yarışmasında 5. Olan Eray Aksungur hakkında asılsız ölüm haberi çıkaran kişiler için açıklama yaptı. İrem Erbaş’ın ‘Bir Başka’ programına konuk olan genç yarışmacı hayatında sürekli olarak Eray Aksungur öldü mü? soruları ile karşı karşıya kaldığını söylüyor. Bu iddiaların nereden çıktığını anlamayan Aksungur: "Birileri demiş öldü, şimdi yazsınlar kral geri döndü. Hakkımda 'öldü' haberleri çıktıktan sonra sosyal medyada takipçi artışı oldu. İnanılmaz derecede takipçi çekiyorum. Ve sürüyle mesaj geliyor 'öldün mü?' diye. 'Öldüysem nasıl cevap verebilirim' diyorum." diyerek açıklamada bulundu.



Haber başlıklarında hakkında korovirüse yenik düştü öldü gibi başlıklar atıldığını söyleyen Eray ölen kendisinin olmadığını, yarışma zamanında dedesinin vefat ettiğini açıkladı.

Konuk olduğu programda yarışmadan elendiği gün dedesinin ölüm haberini aldığını söyleyen yarışmacı Eray Aksungur: “18 gün önce vefat etmiş ama benim haberim olmamıştı haliyle. Haberci arkadaş da haberi okunsun diye böyle servis etmiş. Üzücü bir haberdi benim için. Yıkıldım. İçimden bir şeyler yapmak gelmedi." diyerek açıklıyor.





Yarışma arkadaşı için konuşan Aksungur şampiyon olan Serhat Doğramacı’nın yanında piyon olarak oynadıklarını söylüyor. Aksungur’a yöneltilen sorular arasında en büyük çılgınlığın nedir sorusuna: “Hiçbir şey yokken ortada, iş, ev yokken çantamı sırtıma vurup İstanbul'a geldim." diye açıklıyor.