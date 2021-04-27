MasterChef Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?

Emir Elidemir, MasterChef’in geçtiğimiz sezonunda yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştır. İlk elemelerde jürinin beğenisini kazanan Emir Elidemir, izleyiciler tarafından da sevilmiştir.

Emir Elidemir kimdir?

Emir Elidemir 31 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Emir Elidemir'in boyu 185 cm kilosu ise 90'dır. Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapan Emir, eğitim hayatı boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika gibi yerlerde staj yapmıştır.

Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin), Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin), Pensacola şehrinde Type olmak üzere üç farklı staj yaparak farklı tecrübeler kazanmıştır.

2018 senesinde üniversiteyi bitirmiş ve ardından New York'ta, Benno Restoran'da (1 michelin) Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönmüştür.

Emir Elidemir, İstanbul'daki Nicole Restaurant deneyiminin ardınan bir süre Cunda Otel'in mutfak şefliği görevini üstlenmiştir. MasterChef’e katılmak için buradaki işinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazandı.