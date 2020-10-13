MasterChef Barbaros yeni tarzıyla gündem oldu! Danilo Şef'ten Barbaros'a ilginç benzetme

TV 8’de yayınlanan MasterChef Türkiye’nin renkli yarışmacılarından Barbaros’un son bölümdeki tarzı çok konuşuldu. Yarışmaya Kovboy tarzıyla katılan Barbaros’un tarzı şeflerin dikkatinden kaçmadı.
Programın şeflerinden Danilo Zanna ise Barbaros’u ilginç birisine benzetti. Danilo Şef Barbaros’un yeni tarzını İşler Güçler dizisindeki Kartal karakterine benzetti. Barbaros kaptanlık oyununda yemeğini yaptıktan sonra yeni tarzıyla şeflerin karşısında yer aldı. Barbaros’un kovboy tarzı gündem oldu.
Danilo’nun İşler Güçler Karrtal’a benzediğini söylediği anlar yarışmada eğlenceli anlar yaşanmasına neden oldu.
Son Güncelleme: 13.10.2020 19:14