MasterChef 2020'de Yıldızlar Geçidi'ne katılan Serdar Gökhan kimdir?

MasterChef 2020’de Yıldızlar Geçidi başladı. Yarışmacıların ünlü isimler için hazırladıkları tabaklarda hünerlerini sergilemeleri çok beğenilirken son konuk Serdar Gökhan kimdir sorusu araştırılmaya başladı.

Serdar Gökhan kimdir?

Asıl adı Nusret Ersöz olan oyuncu 15 Mayıs 1946 yılında Mudunu’da dünyaya gelmiştir. Kariyeri çok dolu olan Gökhan’ın başrol oynadığı ilk yapım Kadırgalı Ali’dir. Aynı zamanda çizim yetenekleri ile çizgi romanları olan Gökhan tanınmış bir oyuncu olduğu kadar tanınmış bir çizerdir.

Serdar Gökhan’ın görev aldığı yapımlar