Maria Gomez reklam çekimleri için Malibu sahillerine indi

Amerikalı ünlü fitness modeli Maria Gomez bu sefer kameraların karşısına reklam çekimleri için çıktı.

Sanal alemde ve kendi sitesinde paylaştığı fitness videolarıyla tanınan güzel model bu sefer bir markanın reklam çekimleri için Malibu sahillerine indi.

Gomez, sahillerde bir su markasının reklam yüzü olarak kameralara poz verdi.

Keyifli olduğu gözlenen ünlü fitness modeli bikinili ve beyaz tshirli kıyafetleriyle nefes kesen pozlar verdi.

Bir ara dalgalar sebebiyle sırılsıklam olan genç model cesur ve seksi pozları ile görenleri büyüledi.

İşte 31 yaşındaki ünlü fitness modelinin malibu sahillerinde nefes kesen reklam çekimlerinden çok özel pozlar