İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

Maria Gomez reklam çekimleri için Malibu sahillerine indi

Ünlü Fitness modeli Maria Gomez bir markanın reklam çekimleri için Malibu sahillerine indi.

08 Ekim 2020 Perşembe 13:28
Maria Gomez reklam çekimleri için Malibu sahillerine indi
Takip Et:

Amerikalı ünlü fitness modeli Maria Gomez bu sefer kameraların karşısına reklam çekimleri için çıktı.

Sanal alemde ve kendi sitesinde paylaştığı fitness videolarıyla tanınan güzel model bu sefer bir markanın reklam çekimleri için Malibu sahillerine indi.

Gomez, sahillerde bir su markasının reklam yüzü olarak kameralara poz verdi.


Keyifli olduğu gözlenen ünlü fitness modeli bikinili ve beyaz tshirli kıyafetleriyle nefes kesen pozlar verdi.

Bir ara dalgalar sebebiyle sırılsıklam olan genç model cesur ve seksi pozları ile görenleri büyüledi.

İşte 31 yaşındaki ünlü fitness modelinin malibu sahillerinde nefes kesen reklam çekimlerinden çok özel pozlar 



Son Güncelleme: 08.10.2020 13:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Maria GomezMaria Gomez Reklam çekimleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demi Rose Ibıza'da mayoyla köpek gezdirdi
Demi Rose Ibıza'da mayoyla köpek gezdirdi
Yaslen Clemente mavi bikinisiyle yürek hoplattı
Yaslen Clemente mavi bikinisiyle yürek hoplattı
Birkan Sokullu'ya 35. yaş gününde sevgilisinden sürpriz!
Birkan Sokullu'ya 35. yaş gününde sevgilisinden sürpriz!
Bücür Cadı'nın Zeliş'i nişanlandı! İşte Merve Erdoğan'ın son hali
Bücür Cadı'nın Zeliş'i nişanlandı! İşte Merve Erdoğan'ın son hali
Fatma Girik'ten operasyon sonrası ilk paylaşım!
Fatma Girik'ten operasyon sonrası ilk paylaşım!
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu

Popüler Haberler

Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu hakkında bilgiler
PTT kargo cumartesi çalışır mı? 2020 Ptt kargo cumartesi çalışma saatleri
Sadakatsizı dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Kanal D yeni dizisi Sadakatsizı'nın reyting oranları
Tebliğ Tebellüğ belgesi ne işe yarar, nasıl alınır?
Bay Yanlış yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
İşsizlere 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek!
AÖF 2020 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
E-nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2020 Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2020 AGİ hangi durumlarda verilmez?
Mazeret izni hangi durumlarda kullanılabilir? İşçi ve Memur mazeret izin şartları
Emeklilere 422 TL ek gelir kapıda!
Rüyada hamile olduğunu görmek ne demektir? Rüyada hamile kalmak ne anlama gelir?
Bu hafta vizyonda hangi filmler var? 2019 Aralık Ayı Vizyona girecek yabancı ve yerli filmler
Banka kredi başvurusu neden onaylanmaz?
Şekerbank emekliye promosyon kampanyası ile 2 bin 100 TL'ye varan ödeme!
2020 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
KYK borçları silinir mi? KYK borçları hakkında son açıklamalar neler?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik hakkında bilgiler
Tozkoparan yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Bankaların 6 ay ödemesiz bisiklet kredisi
Kalıcı makyaj hangi bölgelere uygulanır? 2020 kalıcı makyaj hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.