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Maria Doroshina pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor!

Yaşanan pandemi sürecinde paylaştığı fitness videoları ile ününe ün katan ve geniş hayran kitlelerine ulaşan Maria Doroshina pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor.

05 Kasım 2020 Perşembe 16:23
Maria Doroshina pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor!
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24 yaşındaki ünlü fitness modeli Maria Drosohina küresel çapta yaşanan koronavirüs hastalığı sebebiyle evlerinde olan kişilere paylaştığı fitness videolarıyla ününe ün kattı.

Normalde markette satış görevlisi olarak çalışan ve kendini spora adayan Maria Drosohina, yaptığı paylaşımlar ve dünyaca tanıan şarkıcı, Maggie Lindemann kendisini takip etmesinden sonra fenomen olma yolunda hızla ilerlemeye başladı.

Formda vücudu ve doğal güzelliği ile dikkatleri toplayan Drosohina, yaklaşık 2,5 milyon kişi tarafından sosyal medyada takip ediliyor.

Şu sıralarda hayatına ABD'de devam eden ünlü model yaz boyunca verdiği sahil pozlarıylada epey konuşuldu.


Yaz paylaşımlarına devam eden  Drosohinai, son olarak verdiği bikinili pozuyla ınstagramı adete kasıp kavurdu.

 Drosohina'ın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce etkileşim ve yorum aldı.

İşte ünlü fenomen ve fitness modeli Maria Drosohina'ın birbirinden iddialo o pozları

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 16:23
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