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Manisa Turgutlu'da feci kaza! 2 kişi can verdi!

Akşam saat:22.00 sularında Ankara karayolunda aynı yönde hareket halinde olan iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi can verirken, 4 kişi yaralandı.

09 Nisan 2021 Cuma 15:03
Manisa Turgutlu'da feci kaza! 2 kişi can verdi!
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2 kişinin can verdiği, 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası akşam saat:22.00 sularında Manisa Turgutlu'da meydana geld.

25 yaşındaki Nazmi Akşit'in kullandığı otomobil karayoluda seyir halindeyken, kendisiyle aynı yöne giden 35 yaşındaki Yusuf Şen'in kullandığı araç ile çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza bölgesine 112 sağlık personeli, polis ve kurtama ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler hurdaya dönen araçların içinde sıkışan yaralıları uzun süren çalışma sonrasında çıkardı.

2 kişi can verdi, 4 kişi yaralandı

Ekipler tarafından iki aracın sürücüsü ve araçlarda bulunan 32 yaşındaki Orhan Eyüpoğlu , 38 yaşındaki Mehmet Metin Danış ,Ayşe Çakır (24) ve 32 yaşındaki Mehmet Aykaç yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Metin Danış ve Yusuf Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.




Son Güncelleme: 09.04.2021 15:03
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Anahtar Kelimeler:
ManisaKazaTrafik Kazası
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