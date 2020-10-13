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Madonna'nın yeni tarzı görenleri şaşırttı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın yeni tarzı hayranlarını şaşırttı. Pembe saçlarıyla pozlarını paylaşan Madonna'nın yüz şekli hayranlarını fazlasıyla şaşırttı.

13 Ekim 2020 Salı 20:02
Madonna'nın yeni tarzı görenleri şaşırttı
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Estetik operasyonlarla sürekli tarz değiştiren dünyaca ünlü şarkıcı Madonna yeni stilini paylaştı. Madonna’nın yeni stilini gören hayranları fazlasıyla şaşırdı. Madonna yeni stiliyle birlikte saçlarını pembeye boyattı.

Madonna’nın yeni stilinde öne çıkan detay ise yüz hatları oldu. Ünlü şarkıcının yüz hatları hayranlarını çok şaşırttı. Madonna’nın yeni tarzı hayranlarını fikir ayrılıklarına sürükledi. Bazı hayranlar Madonna’nın yeni tarzını beğenirken, bazı hayranlar ise yeni tarz hakkında olumsuz yorumlarda bulundu.


Bazı yorumlarda Madonna’nın yüzündeki şeklinde Instagram’ın filtresinden dolayı olduğu söylendi.



Son Güncelleme: 13.10.2020 20:02
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