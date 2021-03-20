Madison LeCroy üstsüz güneşlendi

30 yaşındaki televizyon yıldızı Madison LeCroy karantina sonrasında yoğun iş temposundan fırsat bulup, tatil için soluğu Bahamalar'da aldı.
Güzel yıldız sahilde paparazziler tarafından görütülendi.
Güzel havanın, denizin ve kızgın kumların keyfini doyası çıkaran Madison LeCroy bol bol güneşlendi.
Arkadaşlarıyla keyifli anlar geçiren güzel yılsız bir ara üstsüz güneşlendi ve güzel yıldızın bu hali dikkatlerden kaçmadı.
Madison LeCroy'ın üzerinde ki kahverengi bikinisiyle fit vücudunu ve güzelliğini sergiledi.
Güzel yıldız bir ara dalgaların arasına girdi ve doyasıya eğlendi.
İşte televizyon yıldızı Madison LeCroy'in Bahamalar tatilinden çok özel görüntüler
Bir ara paparazzilerin kendisini görüntülediğini gören Madison LeCroy aldırmadan poz verdi