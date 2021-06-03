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Lottie Moss'un 'Selam' notunu düştüğü paylaşıma beğeni yağdı

23 yaşındaki ünlü İngiliz model Lottie Moss'un 'Selam' notunu düştüğü instagram paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

03 Haziran 2021 Perşembe 22:45
Lottie Moss'un 'Selam' notunu düştüğü paylaşıma beğeni yağdı
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23 yaşındaki ünlü İngiliz model Lottie Moss paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son zamanlarda sanal alemde yaptığı paylaşımlar kadar, kendi fotoğraflarını intenette satmasıyla gündeme gelen Moss, bu kararı yüzünden ailesiyle zor günler geçiriyor.

Ailesinin karşı çıkmasına rağmen, özel fotoğraf ve videolarını intenet üzerinden parayla satmaya devam eden Moss, hayranlarıyla etkileşiminide ihmal etmiyor.

Yaptığı cesur ve iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel model, son olarak ayna karşısında verdiği iç çamaşırlı pozuyla epey gündem oldu.

Lottie Moss 'un 'selam' notunu düştüğü bu paylaşımlarına kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni yağdı.

İşte güzel modelin birbirinden cesur ve iddialı o pozları 

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 22:45
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Anahtar Kelimeler:
Lottie MossLottie Moss Paylaşımları
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