Lottie Moss'un 'Selam' notunu düştüğü paylaşıma beğeni yağdı

23 yaşındaki ünlü İngiliz model Lottie Moss paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son zamanlarda sanal alemde yaptığı paylaşımlar kadar, kendi fotoğraflarını intenette satmasıyla gündeme gelen Moss, bu kararı yüzünden ailesiyle zor günler geçiriyor.
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen, özel fotoğraf ve videolarını intenet üzerinden parayla satmaya devam eden Moss, hayranlarıyla etkileşiminide ihmal etmiyor.
Lottie Moss 'un 'selam' notunu düştüğü bu paylaşımlarına kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni yağdı.
İşte güzel modelin birbirinden cesur ve iddialı o pozları
Son Güncelleme: 03.06.2021 22:45