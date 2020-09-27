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Lottie Moss'un ayna karşısında verdiği dekolteli poz olay oldu

22 yaşındaki ünlü İngiliz fenomen Lottie Moss iddialı pozlarına ayna karşısında verdiği dekolteli bir poz daha ekledi.

27 Eylül 2020 Pazar 14:29
Lottie Moss'un ayna karşısında verdiği dekolteli poz olay oldu
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Instagram dünyasının iddialı isimlerinin başında geliyor ünlü ingiliz fenomen Lottie Moss.

22 yaşındaki başarılı fenomen sanal alemde birbirinden iddialı ve cesur pozlar ile ününe ün katmaya ve hayran kitlesini artırmaya devam ediyor.

Aynı zamanda ablası gibi modellik yapan Lottie Moss paylaşımarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Moss geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği göğüs dekolteli pozunu sanal alemde takipçilerinin beğenisine sundu.

Sanal alemde yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan güzel model'in bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.


Lottie Moss aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda takipçilerine paylaştığı pembe renkli örme ve hayvan figürlü bikinsiylede gündem olmuş ve bu pozu beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Ara ara instgram hikaye kısmınada iddialı pozlar atan güzel yıldız, yine ınstagram story kısmında ayna karşısında sütyenli bir paylaşım yaptı ve gündem olmayı başardı.

İşte güzel modelin ayna karşısında verdiği sütyenli pozu 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 27.09.2020 14:29
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