Lottie Moss ayna pozuyla büyüledi

Yaptığı imaj değişiklikleriyle sık sık gündeme gelen 23 yaşındaki İngili model Lottie Moss gündemden düşmüyor.

Bir çok ürünün reklam çekimleri rol alan verdiği pozlar ile hayran kitlesini artıran başarılı modelin son olarak verdiği poz yine olay oldu.

İç çamaşırı markasının reklam yüzü olan ve ayna karşına geçip iç çamaşırıyla poz veren Lottie Moss bu seferde büyüledi.

Öte yandan güzel model sık sık verdiği ayna karşısında ki pozlarıyla hayranlarının dikkatlerini çekmiş ve paylaşımları kısa süre içinde binlerce beğeni almıştı.

Kardeşiyle birlikte aynı işi yapan Lottie Moss'un sanal alemdeki takipçisi sayısıda gün geçtikçe artıyor.

İşte güzel model Lottie Moss'un takipçilerinin beğenisine sunduğu o birbirinden iddialı pozları