İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...
MEB duyurdu! Yarından itibaren anaokulları faaliyete başlıyor
Son Dakika
MEB duyurdu! Yarından itibaren anaokulları...
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor

Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı

Dünyanın dört bir yanında restoranları bulunan Nusret Gökçe, Londra’da dükkan açmaya karar verdi. Yeni açılacak olan mekanı için müdür arayışlarına giren Gökçe, müdür maaşı için 850 bin TL'yi gözden çıkardığı öğrenildi.

15 Aralık 2020 Salı 16:05
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Takip Et:

Restoranlar zinciri sahibi Nusret Gökçe, İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni mekan açmaya karar verdi. İşletmesinin başında duracak müdür için arayışlara başlayan Nusret, personeline yıllık 850 bin TL maaş vereceğini açıkladı.

Türkiye’de bulunan restoranları haricinde dünyanın bir çok yerinde de işletmeler açan işletmeleri özellikle  ünlülerin uğrak yeri haline gelen Nusret Gökçe yeni mekanının adresini Londra olarak belirledi. Ünlü işletmeci yeni mekanının tüm çalışmalarıyla yakından ilgilenirken dükkanından sorumlu olacak müdür arayışlarına da başladı. Müdür konumu için iki kriter belirleyen Nusret, müdüre vereceği yıllık maaş miktarıyla da dudak uçuklattı.

Nusret Gökçe, verdiği müdür ilanında yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini belirtirken ünlü işletmeci, müdürden istediği iki zorunlu kriteride açıkladı. Gökçe, alacağı müdürün mutlaka Türkçe bilen ve İngiltere'de 15 yıllık bir iş tecrübesi kazanmış olmasını istediğini belirtti.

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 16:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nusret GökçeMüdür IlanıLondraMüdür Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çıplak dizisinin başrolü Müge Bayramoğlu
Çıplak dizisinin başrolü Müge Bayramoğlu
Modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan estetik itirafı!
Modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan estetik itirafı!
Melis Birkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Melis Birkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Sermiyan Midyat sosyal medya hesabından Sevcan Yaşar'a ait ses kayıtlarını paylaştı
Sermiyan Midyat sosyal medya hesabından Sevcan Yaşar'a ait ses kayıtlarını paylaştı
Akciğerinde tümör tespit edilen Seçil Heper'den sevindiren haber: Kanseri yendi!
Akciğerinde tümör tespit edilen Seçil Heper'den sevindiren haber: Kanseri yendi!
Coşkun Sabah ile Hülya Avşar arasında bir zamanlar yaşanan aşkın detayları magazine bomba gibi düştü!
Coşkun Sabah ile Hülya Avşar arasında bir zamanlar yaşanan aşkın detayları magazine bomba gibi düştü!

Popüler Haberler

İzmir Şehir Hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?
ABD CAATSA yaptırımları yaptırımları nedir, nasıl işliyor?
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ve antikor testi ücreti ne kadar?
iPhone garanti tarihi süresi hesaplama işlemi
Çıplak dizisinin konusu nedir? Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı?
Ev almak isteyen vatandaşlara faizsiz konut kredisi imkanı geliyor!
Esnafa kira desteği kaç ay verilecek, kira yardımı şartları ve süresi nedir?
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2020 Agi hangi durumlarda verilmez?
Gebeliğin 17. hafta gebelik döneminde anne ve bebeklerde gözlemlenen değişimler
Regaip Kandili’nde nasıl namaz kılınır? Regaip Kandili namazı kaç rekattır?
Survivor Derya ile Aycan arasında küfürlü tartışma sosyal medyayı salladı!
Bir Başkadır dizisi Gülan kimdir? Derya Karadaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak?
En iyi Netflix dizileri nelerdir?
2021 yılı burç yorumları – 12 Burç 2021 yıllık burç yorumları
21 Aralık 2020 neler olacak? Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin buluşması Elektrik kesintisi olacak mı?
Malta yaşam şartları nasıl? 2020 Malta asgari ücretleri
Ek5 tarım sigortası ödenmezse ne olur? 2020 Ek5 tarım sigortası hangi bankalara yatırılır?
Ptt kargo cumartesi açık olur mu, alım yapıyor mu?
TV8 canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.