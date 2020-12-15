Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı

Restoranlar zinciri sahibi Nusret Gökçe, İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni mekan açmaya karar verdi. İşletmesinin başında duracak müdür için arayışlara başlayan Nusret, personeline yıllık 850 bin TL maaş vereceğini açıkladı.

Türkiye’de bulunan restoranları haricinde dünyanın bir çok yerinde de işletmeler açan işletmeleri özellikle ünlülerin uğrak yeri haline gelen Nusret Gökçe yeni mekanının adresini Londra olarak belirledi. Ünlü işletmeci yeni mekanının tüm çalışmalarıyla yakından ilgilenirken dükkanından sorumlu olacak müdür arayışlarına da başladı. Müdür konumu için iki kriter belirleyen Nusret, müdüre vereceği yıllık maaş miktarıyla da dudak uçuklattı.

Nusret Gökçe, verdiği müdür ilanında yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini belirtirken ünlü işletmeci, müdürden istediği iki zorunlu kriteride açıkladı. Gökçe, alacağı müdürün mutlaka Türkçe bilen ve İngiltere'de 15 yıllık bir iş tecrübesi kazanmış olmasını istediğini belirtti.