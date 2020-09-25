Lindsey Pelas'ın bikinisiyle evinde verdiği poz sanal alemi titretti

Amerikalı sosyal medya fenomeni Lindsey Pelas yaptığı paylaşım ile yine gündeme oturmayı başardı.

Güzel fenomen karantina sürecinde evinde geçirdiği süre içinde takipçilerini hiç unutmadı ve paylaşımlarıyla kendini ara ara hatırlattı.

29 yaşında olan Pelas paylaştığı cesur ve iddialı pozlarına şimdilerde devam ediyor.

Lindsey Pelas'ı Instagram hesabından yaklaşık 9 milyon kişi takip ediyor ve paylaşımları binlerce etkileşim alıyor.

Güzel yıldızın son olarak evinden verdiği bikinili pozu yine sanal alemde gündem oldu.

Lindsey Pelas'ın mavi ve sarı tonlarını taşıdığı bikinili pozu kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

İşte güzel fenomenin birbirinden iddialı ününe ün katan o cesur pozları