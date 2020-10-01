Lindsey Pelas Instagramı sallamaya devam ediyor

Sanal alemde yaptığı paylaşımlar ve olay açıklamalar ile gündemden düşmeyen yıldızlardan birisi de Eski \'Playboy\' yıldızı Lindsey Pelas.

29 yaşındaki güzel model sanal alemde esmeye ve yaptığı paylaşımlar ile gündemde kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde büyük göğüsleriyle ilgil olarak yaptığı açıklamalar ile konuşulan Lindsey Pelas şimdide takipçilerine verdiği pozlar ile gündeme geldi.

Sanal alemde yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan Pelas. modellik ve film oyunculuğu yanında sanal alemde de aranan yüzler arasına girdi.

Profilinden zaman zaman ürün reklam ve postları paylaşan Pelas, özellikle son dönemlerde Instagram üzeriden geçimini sağlıyor.

Sık sık katalog ve reklam çekimlerine katılan Pelas bazı özel pozları takipçilerinin beğenisine sunmayıda ihmal etmiyor.

İşte playboy yıldızı Pelas'ın birbirinden iddialı ve cesur o pozları