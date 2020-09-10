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Lily Allen ile David Harbour dünya evine girdi

Ünlü sanatçı Lilly Allen ve oyuncu David Harbour dünya evine girdi. Lilly Allen ve David Harbour çifti düğünün ardından hamburgerciye gitti.

10 Eylül 2020 Perşembe 20:28
Lily Allen ile David Harbour dünya evine girdi
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Ünlü İngiliz ses sanatçısı Lily Allen oyuncu David Harbour ile nikah kıydı. Lily ve David çifti uzun süredir aşk yaşıyordu. Bir döneme damgasını buran Lily Allen, ikinci defa dünya evine girdi. Daha önce ki evliliğinde mutluluğu bulamayan sanatçı bu kez Stranger Things dizisiyle ün kazanan David Harbour ile dünya evine girdi.

Lilly Allen ve David Harbour çiftinin düğünü Las Vegas’ta yapıldı. Ünlü çift düğünün ardından gelinlik ve damatlıklarıyla hamburger yemeye gitti. Lilly Allen hamburgerciye gittiği anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Çiftle birlikte Allen’in ilk evliliklerinden dünyaya gelen küçük çocukları Ethel ve Marie de hamburgerciye geldi. Burada kutlama yapan ünlü çift sonrasında mekandan ayrıldı.


Lilly Allen daha önce Sam Cooper ile evlenmişti. Çiftin evliliği 8 yıl kadar sürmüş ve 2018 yılında ayrılmışlardı. Stranger Things dizisinde oynayan David Harbour ilk defa evlendi.



Son Güncelleme: 10.09.2020 20:28
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Anahtar Kelimeler:
Lilly AllenDavid Harbour
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