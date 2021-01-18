Lerzan Mutlu'nun avukatı Ceren Hindistan'a icra takibi başlattı

Şarkıcı Lerzan Mutlu’nun bir zamanlar sunuculuğunu üstlendiği programda Ceren Hindistan’ı işinsanı Ümit Aslan ile imam nikahı kıydığı için eleştirmiş, Hindistan’da sosyal medya hesabından Mutlu için “sürtük” ifadesini kullanmıştı. Lerzan Mutlu bu paylaşımdan dolayı şikayette bulundu, açılan davada Ceren Hindistan’a bin 160 TL adli para cezası verildi.

Cezanın davasından 2 sene geçmesine rağmen mahkeme tarafından hükmedilen avukatlık ücretinin ödemediğini dile getiren Lerzan Mutlu’nun avukatı H. Barbaros Bursalıoğlu, paranın alınması için icraya gitti.

İstanbul Anadolu 19. İcra Müdürlüğü’nde Ceren Hindistan hakkında icra takibini başlatan Bursalıoğlu, toplam 4 bin 165 lira 15 kuruşun faizi ile beraber verilmesini talep etti.