İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Lerzan Mutlu'nun avukatı Ceren Hindistan'a icra takibi başlattı

Lerzan Mutlu ile Ceren Hindistan bundan iki sene önce davalık olmuşlardı. Davanın sonunda Hindistan, paylaşımında dolayı adli para cezası uygulanmasına karar verilmişti. Mutlu’nun avukatı H. Barbaros Bursalıoğlu, mahkemece karar verilen avukatlık ücretinin ödenmediğini iddia ederek Ceren Hindistan hakkında icra takibinin başlatılmasını talep etti.

18 Ocak 2021 Pazartesi 18:20
Lerzan Mutlu'nun avukatı Ceren Hindistan'a icra takibi başlattı
Takip Et:

Şarkıcı Lerzan Mutlu’nun bir zamanlar sunuculuğunu üstlendiği programda Ceren Hindistan’ı işinsanı Ümit Aslan ile imam nikahı kıydığı için eleştirmiş, Hindistan’da sosyal medya hesabından Mutlu için “sürtük” ifadesini kullanmıştı. Lerzan Mutlu bu paylaşımdan dolayı şikayette bulundu, açılan davada Ceren Hindistan’a bin 160 TL adli para cezası verildi.

Cezanın davasından 2 sene geçmesine rağmen mahkeme tarafından hükmedilen avukatlık ücretinin ödemediğini dile getiren Lerzan Mutlu’nun avukatı H. Barbaros Bursalıoğlu, paranın alınması için icraya gitti.

İstanbul Anadolu 19. İcra Müdürlüğü’nde Ceren Hindistan hakkında icra takibini başlatan Bursalıoğlu, toplam 4 bin 165 lira 15 kuruşun faizi ile beraber verilmesini talep etti.

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 18:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LerzanMutluCerenHindistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değişimiyle gündemde yer alan Zeynep Koçak süper mini şortuyla karda poz verdi
Değişimiyle gündemde yer alan Zeynep Koçak süper mini şortuyla karda poz verdi
Murat Yıldırım eşinin adını yazdırdığı yer gündem oldu!
Murat Yıldırım eşinin adını yazdırdığı yer gündem oldu!
Enes Batur paylaştığı tweet ile olay yarattı!
Enes Batur paylaştığı tweet ile olay yarattı!
Fenerbahçe’li Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı
Fenerbahçe’li Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı
Sıla ve şef Hazer Amani'nin evlilikleri tek celsede bitti
Sıla ve şef Hazer Amani'nin evlilikleri tek celsede bitti
Çağatay Ulusoy, Çeşme'ye milyonluk yatırım yapmaya hazırlanıyor
Çağatay Ulusoy, Çeşme'ye milyonluk yatırım yapmaya hazırlanıyor

Popüler Haberler

Siber vatan projesi nedir? Siber Vatan eğitimi nasıl alınır, amacı nedir?
3 bankadan internet ile anında kredi başvuruları başladı
Erken emekli olabilmek için şartlar 2021
iMac tasarımı 8 yıl sonra ilk defa değişiyor
Börü dizisi konusu nedir? Blu TV Börü 2039 tanıtım fragmanı yayınlandı!
Mesut Özil imza töreni hangi kanalda yayınlanacak? FB TV Mesut Özil imza töreni ne zaman olacak?
Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak 2021 Pazartesi Tv kanalları maç programı
Rüyada arı sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada arı sokması görmenin tabirleri ve yorumları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hayriye Çakırbeyli ( Hayriye Ana ) öldü mü? EDHO Sabina Toziya diziden neden ayrıldı?
Tunceli askere kaç gönderiyor? 2021 Tunceli merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Benim Adım Melek Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Gamze Doğanoğlu hakkında bilgiler
Survivor Ardahan ceza mı aldı, diskalifiye mi oldu? Ardahan ile ilgili konu ne? Ardahan ceza mı alacak?
Öğrenci Affı çıkacak mı? Öğrenci affında son durum ne?
Devlet desteği ile iş yeri nasıl kurulur? Devlet desteği ile iş kurma yol haritası
Canevim Simla ve Yener rollerini kimler oynuyor? Yeni oyuncular kimdir?
Diş estetiği güncel fiyat listesi 2021
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmenin anlamı
Tekirdağ askere kaç gönderiyor? 2021 Tekirdağ merkez ve ilçeleri celp dönemleri
TRT 1 Mendirman Celaleddin'in konusu ve oyuncu kadrosu
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Son Dakika: İstanbul'da don ve buzlanma olacak

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.