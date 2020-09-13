Lerzan Mutlu ve Seren Serengil arasında sular durulmuyor

Seren Serengil’den Lerzan Mutlu’ya küfür!

Şarkıcı’nun sosyal medya üzerinden tartışma yaşadığıile arasındaki gerginlik sürüyor. Serengil’in Lerzan Mutlu’ya karşı söylediği sözlerin yer aldığı bir ses kaydı basına ulaştı. Konu ile ilgili açıklama yapan Lerzan Mutlu’nun avukatı Burak Temizer, Serengil’e 400 bin liralık tazminat davası açacaklarını dile getirdi.

Basının eline geçen ses kaydında 10 Ağustos akşamı Gülşah Saraçoğlu ve Lerzan Mutlu menajerleri ile birlikte bir ödül törenine katılmak için hazırlanırken, Saraçoğlu’nun telefonuna Serengil’den bir ses kaydı geldi. Bahsi geçen ses kaydında Lerzan Mutlu’nun adı ve soyadı özellikle belirtilerek küfürler savuran Seren Serengil’i ortamda bulunan herkes duydu. Lerzan Mutlu ağlayarak atölyeden ayrılırken, orada bulunan herkesin tanık olarak ifadesi alındı.