Lerzan Mutlu ve Seren Serengil arasında sular durulmuyor

Seren Serengil’den Lerzan Mutlu’ya küfür!
Basının eline geçen ses kaydında 10 Ağustos akşamı Gülşah Saraçoğlu ve Lerzan Mutlu menajerleri ile birlikte bir ödül törenine katılmak için hazırlanırken, Saraçoğlu’nun telefonuna Serengil’den bir ses kaydı geldi. Bahsi geçen ses kaydında Lerzan Mutlu’nun adı ve soyadı özellikle belirtilerek küfürler savuran Seren Serengil’i ortamda bulunan herkes duydu. Lerzan Mutlu ağlayarak atölyeden ayrılırken, orada bulunan herkesin tanık olarak ifadesi alındı.
Son Güncelleme: 13.09.2020 22:08