Lerzan Mutlu ile Seren Serengil arasında tansiyon yükseldi! 400.000 TL'lik tazminat davası açılacak

10 Ağustos günü Gülşah Saraçolu, Lerzan Mutlu ile menajeri Gülşah Saraçoğlu’nun atölyesindeki ödül gecesine katılmak için hazırlanmaktaydı. Serengil’in Lerzan Mutlu’nun adını ve soyadının açıkça zikredildiği ses kaydı Saraçoğlu’na gelince ortam buz kesti.
400.000 TL’lik tazminat davası açılacak
Mutlu’nun avukatı Burak Temizer, ağza alınmayacak şekilde kadının bir kadına hiçbir şartta kullanmaması gereken ifadelere dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayetçi olunduğu ve öte yandan 400.000 TL’lik tazminat davası açılacağını dile getirdi.
Son Güncelleme: 12.09.2020 23:07