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Lerzan Mutlu ile Seren Serengil arasında tansiyon yükseldi! 400.000 TL'lik tazminat davası açılacak

Lerzan Mutlu ve Seren Serengil arasındaki gerilim yeniden tavan yaptı. Lerzan Mutlu, Serengil'e 400.000 TL'lik tazminat davası açtı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 23:07
Lerzan Mutlu ile Seren Serengil arasında tansiyon yükseldi! 400.000 TL'lik tazminat davası açılacak
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10 Ağustos günü Gülşah Saraçolu, Lerzan Mutlu ile menajeri Gülşah Saraçoğlu’nun atölyesindeki ödül gecesine katılmak için hazırlanmaktaydı. Serengil’in Lerzan Mutlu’nun adını ve soyadının açıkça zikredildiği ses kaydı Saraçoğlu’na gelince ortam buz kesti.


Saraçoğlu, ses kaydını ortamda açtığında ortamda bulunan herkes ses kaydı ve bütün küfürleri duydu. Mutlu’nun ağlamasıyla atölyedeki herkesin de şoke uğradığı belirtildi. Ortamdaki herkesin şikayetten sonra dosyada tanık olarak ifade verdiği öğrenildi.

400.000 TL’lik tazminat davası açılacak

Mutlu’nun avukatı Burak Temizer, ağza alınmayacak şekilde kadının bir kadına hiçbir şartta kullanmaması gereken ifadelere dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayetçi olunduğu ve öte yandan 400.000 TL’lik tazminat davası açılacağını dile getirdi.  



Son Güncelleme: 12.09.2020 23:07
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Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilLerzan Mutlu
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