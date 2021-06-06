Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy’dan iyi haber var!

Arka Sokaklar dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu kısa süre önce lenf kanserine yakalanmasının ardından ekranlardan uzaklaştı. 32 yaşındaki oyuncu hemen tedaviye başlarken son olarak durumu hakkında kısa bir bilgi verdi.

İnstagram hesabından sevenlerine seslenen oyuncu uzun süre evde olduğunu söyledi.

Saçlarını kaybettiğini, sürekli şapka taktığını dile getirdi.

Kemoterapilerin zor geçtiğini fakat toparlandığını söyledi. Aksoy: “Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum. Her şey yolunda gidiyor. İyileşmeye devam ediyorum. Yürümeye başladım. Attığınız mesajlar harika çok teşekkür ederim. Dualarınızı hissediyorum. Güçlü olmaya devam." ifadelerini kullandı.”

2012 senesinde Best Model seçilen oyuncu birçok gençlik filminde yer almıştı. En son Arka Sokaklar dizisi Polis Volkan karakterine can veren oyuncu kanser olduğunu öğrendikten sonra sevenleri ile bu durumu paylaşmıştı.

Durumunun iyi olduğunu öğrenen takipçileri ınstagramda Boğaç Aksoy’u yorum yağmuruna tuttu. Birçok kişi iyi dileklerini bulundururken oyuncuya iyi gözüktüğünü söyledi.



