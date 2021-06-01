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Lavin Ay kimdir? Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir, kaç yaşında, instagram adresi nedir?

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’ün Azerbaycanlı Lavin Ay ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddiaların üzerine vatandaşlar, Lavin Ay ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Lavin Ay’ın hayatını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden bu konu hakkında bilgiler edinmek istiyor. Lavin Ay kimdir, kaç yaşındadır? İşte Lavin Ay’ın hayatına dair bilgiler...

01 Haziran 2021 Salı 22:01
Lavin Ay kimdir? Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir, kaç yaşında, instagram adresi nedir?
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Uzun bir süredir hayatına kimseyi almayan ve yalnız yaşayan ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’ün, Azeri güzel Lavin Ay ile aşk yaşadığı iddia edildi. Hatta ikilinin yaklaşık 2 yıldır beraber olduğu ve Beyaz’ın evinde beraber yaşadığı öne sürüldü. Bu iddiaların ardından gündem olan Lavin Ay, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isimlerin başında geliyor. Lavin Ay hakkında bilgiler edinmek isteyen vatandaşlar, intenet üzerinden bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Lavin Ay kimdir, kaç yaşındadır? Lavin Ay’ın Instagram adresi nedir? İşte Lavin Ay ile ilgili bilgiler...

Lavin Ay hakkında bilgiler

Lavin Ay hakkında bilgiler kısıtlı olsa da 24 yaşında olduğu biliniyor. Azerbaycanlı olan Lavin Ay, moda ve güzellik sektöründe çalışıyor. Uzun bir süredir Türkiye’de yaşayan ve diksiyon dersi alan Lavin Ay, iyi derecede Türkçe biliyor. Lavin Ay’ın Instagram hesabı ise aktif değil.


Son Güncelleme: 01.06.2021 22:01
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