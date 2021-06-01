Lavin Ay kimdir? Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir, kaç yaşında, instagram adresi nedir?

Lavin Ay hakkında bilgiler

Uzun bir süredir hayatına kimseyi almayan ve yalnız yaşayan ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’ün, Azeri güzelile aşk yaşadığı iddia edildi. Hatta ikilinin yaklaşık 2 yıldır beraber olduğu ve Beyaz’ın evinde beraber yaşadığı öne sürüldü. Bu iddiaların ardından gündem olan Lavin Ay, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isimlerin başında geliyor. Lavin Ay hakkında bilgiler edinmek isteyen vatandaşlar, intenet üzerinden bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Lavin Ay kimdir, kaç yaşındadır? Lavin Ay’ın Instagram adresi nedir? İşte Lavin Ay ile ilgili bilgiler...

Lavin Ay hakkında bilgiler kısıtlı olsa da 24 yaşında olduğu biliniyor. Azerbaycanlı olan Lavin Ay, moda ve güzellik sektöründe çalışıyor. Uzun bir süredir Türkiye’de yaşayan ve diksiyon dersi alan Lavin Ay, iyi derecede Türkçe biliyor. Lavin Ay’ın Instagram hesabı ise aktif değil.